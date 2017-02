A Fidesz nem vállalhat be egy sikertelen népszavazást

Minden várakozást felülmúlt, hogy 266 ezer aláírást sikerült leadnia a Momentumnak az olimpiai népszavazás kiírásáért. Erre maga a mozgalom elnöke sem számított.

Ez a szám több szempontból is megdöbbentő:

Nagyjából másfél millió ember közül (állandó budapesti lakosok és bejelentett budapesti lakcímmel rendelkezők) álltak ki ennyien a népszavazás mellett. Ez minden hatodik budapesti.

A pártok ugyan segítették a Momentum aláírásgyűjtését, nyilvánosan nagyjából 50-60 ezret adtak át. Ami azt jelenti, hogy a Momentum önmaga, egyedül 200 ezer körül kapott aláírásokat.

Az MSZP-nek és Kész Zoltánnak tavaly országosan nem sikerült ennyit gyűjtenie a földtörvény és bérplafon ügyében, a Momentumnak harminc nap alatt összejött Budapesten.

Érzékeltetésképp: Tarlós István 2014-ben 290 675 szavazattal lett főpolgármester. A Momentum aláírásai alig maradnak el ettől. Bokros Lajos, akit a baloldal támogatott, 213 550 szavazatot kapott.

Ennyi aláírás leadása után, ha az ötöde-negyede esetleg érvénytelen is lesz, nem kérdés, hogy ki kell írni a népszavazást. Az akció vitathatatlanul sikeres volt, és nem hajszálon múlik a dolog.

A következő hetekben persze még hivatalosan ellenőrzik az aláírásokat, nyilván el kell bírálni az esetleges jogi kifogásokat, de most nagyon úgy néz ki, hogy

csak akkor lesz elkerülhető a népszavazás, ha Budapest vezetése önmagától – a szavazás előtt – visszavonja azt.

Erre tett is már célzást péntek délelőtt Tarlós István főpolgármester: „Ha már eldőlt, hogy a budapestiek kellő számban aláírták, hogy népszavazást akarnak, akkor erősen el fogok gondolkodni azon, hogy nem kéne-e visszavonni a pályázatot.” A Momentum elnöke, Fekete-Győr András erre az eshetőségre úgy reagált: „Gyávaság és árulás lenne, ha ezt visszavonnák.” Ennek ellenére Tarlós péntek délután az Indexnek azt mondta, ha mindenki rá vár ebben az ügyben, akkor ő szerdán beviszi a fővárosi közgyűlés elé az olimpia visszavonásáról szóló javaslatot.

Új politikai helyzet alakult ki azzal, hogy a Momentum aláírásgyűjtése várhatóan sikeresnek bizonyul. A dolog másként hat az egyes pártokra, a Fidesz nyilván nem boldog az akció sikerétől, de az sem biztos, hogy a baloldali pártok egységesen jól jönnek ki az előttünk álló időszakból. Nézzük egyenként!

1. A Fidesz nem kockáztathat

A Fidesz pillanatnyilag kellemetlen helyzetben van. Az olimpiai pályázat mellett teljes mellszélességgel kiállt a komplett Fidesz és a kormány, Orbán Viktornak nem titkoltan régi álma a budapesti olimpiarendezés.

A népszavazás magabiztos kiharcolása viszont önmagában vereség a kormánypártnak, hiszen a Fidesz nagyon nem akart erről referendumot, ráadásul a kutatások szerint a budapestiek többsége elutasítja a budapesti rendezést. Vagyis a népszavazáson simán vereséget szenvedhet a kormány álláspontja.

Szűk egy évvel a parlamenti választás előtt aligha vállal be a Fidesz egy számára kudarcos eredményt. El lehet vitatkozni persze azon, hogy ha az alacsony részvétel miatt érvénytelen a népszavazás (nincs meg az 50 százalék plusz egy szavazó), akkor nem is kell jogilag visszavonni a pályázatot. Ám a Fidesz épp legutóbb a kvótanépszavazásnál magyarázta meg, hogy egy jogilag érvénytelen népszavazás is érvényes politikailag.

A Fidesz tehát nem kockáztathat, számára észszerűbb minél előbb kifarolni a budapesti olimpiából, és erre a lehetőségre utalnak az utóbbi órák fideszes nyilatkozatai is. Kósa Lajos és Borkai Zsolt MOB-elnök, sőt állítólag zárt ajtók mögött Orbán Viktor is Tarlósra mutogatott, szerintük Budapestnek kell döntenie. Vagyis a Fidesz igyekszik távolítani magától a dolgot, és rátolni a felelősséget Budapestre.

Könnyen előfordulhat, hogy a Fidesz ugyanolyan gyorsan vagy gyorsabban kifarol az ügyből, mint a vasárnapi boltbezárásból és az internetadóból. Tarlós már jelezte is, hogy ha rajta múlik, szerdán be is viszi a fővárosi közgyűlés elé az olimpia visszavonásáról szóló javaslatot.

2. Sok baloldali politikus kezdheti a magyarázkodást

Elsőre azt gondolhatnánk, hogy ami a Fidesznek rossz, a baloldalnak jó. Ez azonban jelen esetben nem igaz. Az egyes baloldali politikusok ugyanis messze nem egységesek abban a kérdésben, kell-e olimpia Budapestre, vagy sem.

Az MSZP budapesti polgármesterei korábban megszavazták az olimpiarendezést, többen januárban is, Kunhalmi Ágnes budapesti elnök, sőt Botka László, a párt jelenlegi miniszterelnök-jelöltje is kiállt mellette 2015-ben. Ebben a cikkünkben rögzítettük az MSZP-sek messze nem egységes álláspontját.

Azóta finomodott az álláspont, és a szocialisták azt ismételgetik, hogy a „fideszes lopást” ugyanakkor visszautasítják. A nolimpiás sikeres gyűjtés után azonban kellemetlen percek várnak azokra a politikusokra, akik korábban támogatták a sporteseményt. Hogy szavaznak a népszavazáson? Ha korábban támogatták az olimpiát, most miért nem?

Nemcsak MSZP-s politikusok kaphatnak kellemetlen kérdéseket. Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, Zugló polgármestere 2015-ben igennel szavazott az olimpiára a közgyűlésben. Akkor azzal indokolta, hogy az olimpia szerinte a város hosszú távú fejlődése és a beruházások fenntarthatósága szempontjából is előnyös. A pártja viszont most a nolimpiás gyűjtést segítette.

Fideszes politikusok háttérben már céloztak arra, hogy az ellenzék szavahihetőségére rá akarnak húzni egy kampányt, és Tarlós István és Borkai Zsolt MOB-elnök is beszélt arról, hogy az ellenzék „árulta el” az olimpiarendezés ügyét.

3. A Jobbik egy platformra került a Fidesszel

A Jobbiknak is rossz időpontban jön a népszavazási akció. A párt támogatja az olimpiarendezést, korábban a parlament is megszavazta, Vona Gábor elnök pedig jelezte, hogy nem támogatja az aláírásgyűjtést.

Az ügyben tehát egy platformra került a Fidesszel, ami csak azért jön rosszul a pártnak, mert Vona hónapok óta próbál minél ellenzékibbnek tűnni, és arról beszél, hogy a Jobbik a Fidesz ellenpontja, az „egyetlen kormányváltó erő”. Ha most jön egy több hónapos kampány, amelyben ugyanazt mondják a jobbikos, mint a fideszesek, a 2018-as jobbikos célok is veszélybe kerülhetnek.

Fekete-Győr András, a Momentum elnök is valószínűleg érezte ezt a jobbikos dilemmát, az aláírások leadásakor ugyanis külön üzent a Jobbiknak: szerinte ideje lenne, hogy a Jobbik is átgondolja az álláspontját, és beálljon az olimpia ellenzői közé. A Momentum elnöke szerint ugyanis a Jobbik sok támogatója is aláírta a népszavazási íveket.

4. A Momentum mennyire örülhet?

Most nagyon örülhet, hiszen sikeres politikai akciót hajtott végre. Azonban a siker gyorsan elillanhat, ha a Fidesz ejti a témát, és Budapest visszavonja a pályázatot. A Momentum kétségtelenül felhelyezte magát a budapesti politikai térképre, azonban sokat kell még dolgoznia, ha a 2018-as választásokon is komoly eredményt akar elérni.

Egyrészt most sok olyan budapesti támogatta őket (LMP-s, együttös, párbeszédes, MSZP-s, DK-s), akinek már megvan a kialakult pártpreferenciája, amelyen nehéz változtatni. Másrészt országosan gyakorlatilag nincs szervezettsége a mozgalomnak, ezért is jelezhette most a Momentum elnöke, hogy országjárásra indulnak, és országosan ki szeretnék alakítani a „cselekvés helyi köreit”. A következő időszak nagy kérdése lesz tehát, hogy a Momentumnak mennyire sikerül kihasználnia a mostani sikert.

(Borítókép: Fekete-Győr András a Momentum Mozgalom elnöke adja le a Fővárosi Választási Irodában az olimpiai népszavazás kiírásáért összegyűjtött aláírásokat. Fotó: Huszti István/Index)