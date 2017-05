Bőnyi rendőrgyilkosság: nincsenek DNS-maradványok az állítólagos gyilkos golyón

Nagyon súlyos állítás hangzott el a tavaly októberi bőnyi rendőrgyilkosságról a Tények adásában:

nincs semmilyen DNS-anyagmaradvány azon a golyón, amiről a nyomozás mindeddig azt állította, Győrkös István fegyveréből származik, és biztosan az ölte meg Pálvölgyi Péter őrnagyot.

Ez magyarul azt jelenti, hogy vagy rendkívül furcsa módon eleve nem maradt semmiféle DNS a golyón a becsapódás után; vagy egy szintén nagyon furcsa hiba miatt a nyomozás során tűnt el onnan; vagy azt, hogy Pálvölgyivel valójában egy másik golyó, egy rendőrtársáé végzett.

2016. október 26-án a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) illegálisan tartott fegyverek után akart kutatni a szélsőséges félkatonai szervezet, a Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) szellemi vezetőjének tartott Győrkös István bőnyi házában. A 76 éves férfi nem engedte be a nyomozókat. Lövöldözés tört ki, amiben a rendőrök is részt vettek, eközben érte halálos lövés Pálvölgyit. Az ügyészség azt állítja, Győrkös lőtt rá a rendőrökre, míg az idős férfi azt, nem ő lőtt először, csak miután golyót kapott, véletlenül adott le ő is egy sorozatot gépkarabélyával.

Az elmúlt hónapokban hol a sajtónak névtelenül nyilatkozó rendőrségi források, hol hivatalos ügyészségi közlemények nyomatékosan igyekeztek cáfolni annak a lehetőségét, hogy esetleg baráti tűz is végezhetett Pálvölgyivel. Az Indexnek már januárban, és azóta is folyamatosan azt állítja több rendészeti forrás is, hogy rendkívül nagy nyomás nehezedik a nyomozásban részt vevő szervekre, a szakértői vélemények elkészültét pedig különböző, nem részletezett furcsaságok kísérik. Azonban a média felé a hatóságok mégis azt kommunikálták, hogy minden teljesen egyértelmű, csakis Győrkös lehet Pálvölgyi gyilkosa.

Csakhogy Győrkös ügyvédje, Takács Zoltán pénteken a Tényeknek a gyilkosság helyszínén rekonstruálta a történteket, és a lövedékek becsapódásának és a lőirányoknak a magyarázása közben a következőket mondta, utalva a nyomozás során készült egyik, a nyilvánosság számára eddig ismeretlen szakvéleményre:

-Az a golyó, amire azt mondják, hogy eltalálta az őrnagy urat, azon egyáltalán semmilyen DNS anyagmaradvány nincs. -Ez hogy lehetséges? -Szerintem sehogy.

Az Indexen már januárban írtunk arról, hogy borulhat, amit a bőnyi rendőrgyilkosságról tudni lehetett. Cikkünkben részletesen bemutattuk, milyen hibákat követtek el a nyomozók a helyszínen. Röviden felidézve: bár a Terrorelhárítási Központ (TEK) segítségét kellett volna kérniük, ezt elmulasztották; a rendőrök az épületben pánikba estek és össze-vissza lövöldözni kezdtek; miután pedig egy golyó eltalálta Pálvölgyit, társai az őrnagyot hátrahagyva elmenekültek, magára hagyták a fejbe lőtt nyomozót és nem mertek visszamenni érte.

Ahogy akkor írtuk: kizárólag a helyszíni szemle alapján készített, a lövések irányát meghatározó szakértői anyag alapján az sem tűnik kizárhatónak, hogy Pálvölgyivel baráti tűz végzett. Az azt követő további szakértő véleményeknek kellett volna egyértelműsíteniük, hogy melyik golyó végzett az őrnaggyal. Kétségbevonhatatlan bizonyíték az lett volna, ha megtalálják a Győrkös gépkarabélyából származó lövedéken Pálvölgyi DNS-maradványát, hiszen ez a lövedék az, ami az ügyészség állítása szerint átfúródott az őrnagy fején.