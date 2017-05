Putyin motorosai tiltott önkényuralmi jelképpel parádéztak, a magyar rendőrség szemet huny

Az Indexnek nyilatkozva elképesztőnek nevezte Szél Bernadett LMP-frakcióvezető, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának tagja azt, ahogyan a magyar rendőrség bevédte az Éjjeli Farkasok nevű putyinista orosz motorosbanda múlt heti akcióját. Az Éjjeli Farkasok a Hells Angels mintájára szerveződő orosz motoros klub, akik annyira jóban vannak az orosz kormánnyal, hogy Vlagyimir Putyin egy alkalommal még fel is vezette a vonulásukat.

Bár a motorosok videó- és képfelvételek alapján Budapesten bizonyíthatóan tiltott önkényuralmi jelképpel (vörös csillaggal, sarló-kalapáccsal) emlékeztek meg a Szovjetunió nácizmus felett aratott győzelmére, és

feljelentés is érkezett az ORFK-hoz, a magyar rendőrség mégsem hajlandó fellépni a Kreml támogatását élvező motorosok ellen.

Nem vonatkoznak rájuk a magyar törvények

Vlagyimir Putyin kedvenc motorosai idén újra végigutazták Közép-Európát, hogy Budapesten, Pozsonyon és Prágán át végül május 9-én Berlinben koszorúzzanak a második világháború befejezésének ünnepén. Lengyelországba ugyanakkor be sem engedték a motorosklub orosz tagjait, arra hivatkozva hogy gyaníthatóan szélsőséges csoportokhoz van közük.

Fotó: Arno Burgi / AFP

A Farkasok Magyarországon a Fiumei úti Sírkertben lévő orosz katonai parcellánál koszorúztak május elején, az eseményen az orosz nagykövetség képviselői is jelen voltak. A koszorúzás során különböző zászlókat és jelképeket is felmutattak a motorosok, köztük olyanokat, melyek a hatályos magyar törvények alapján tiltott önkényuralmi jelképnek minősülnek.

Mindez a 168 Óra felvételén:

Szél Bernadett az Indexnek elmondta: a nemzetbiztonsági bizottság szerdai ülésen elhangzott, hogy emiatt az ORFK-hoz érkezett is feljelentés, csakhogy ezt a rendőrség lesöpörte. „Iszonyú kínos volt a magyarázkodásuk", mondta Szél, aki szerint a rendőrség két dologra hivatkozott. Egyrészt arra, hogy a Fiumei úti temető, ami a Nemzeti Örökség Intézet kezelésébe került 2016-ban, és ezért szerintük az magánterületnek minősül. Másrészt egy korábbi alkotmánybírósági határozatot idéztek, és a „körülményekre való tekintettel" nem voltak hajlandóak végigvinni az eljárást. Molnár Zsolt, a bizottság MSZP-s elnöke is érthetetlennek nevezte, hogy a rendőrség ennyire gyorsan lezárta az ügyet és megszüntette a nyomozást.

Mint ismeretes, a kormány – Lázár János vezetésével – nemrég külön törvénnyel akarta száműzni a vörös csillagot a Heineken termékeiről, pedig a vörös csillag ott még csak nem is politikai jelképként szerepel.

Magomed ügye még annál is durvább

A bizottsági ülésen szóba került az is, hogyan áll a Magomed-ügy. Ahogy korábban megírtuk: fizikailag akarta bántani a szovjet emlékművet festékkel megdobáló Komáromy Gergelyt a csecsenföldi Magomed Dasajev, erről pedig a budapesti orosz nagykövetség egyik munkatársának is tudomása volt. Később a nemzetbiztonsági bizottságban kiderült az is, hogy Magomed hontalan, azaz nincs állampolgársága, a hatóságok nem tudják, milyen jogcímen van az országban, a múltjával kapcsolatos állításai pedig nem stimmelnek.

Szél azt mondta, a titkosszolgálatok szerdai, friss tájékoztatása alapján az ügy „durvább, és sokkal mélyebb, mint gondoltuk". A különböző nyomozások, vizsgálatok aktuális állásáról számoltak be a hatóságok, és operatív információk során mutatták be, melyekről Szél nem beszélhetett. Úgy összegezte: az látszik, hogy a hatóságok komolyan dolgoznak, de még mindig nem tudni például azt, hogy Magomed hogyan veszítette el állampolgárságát – ezt is tovább vizsgálják.

A szocialista Molnár Zsolt ezt azzal egészítette ki, hogy a tájékoztatás alapján Magomed személye „még sokkal zavarosabb", és számára az derült ki,