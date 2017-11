A szexuális zaklatásos botrány az ELTE-t is elérte

"Nettó ... fizuért tűrtem, hogy zaklasson, fogdosson, nyalogasson. Akárhányszor kértem segítséget, engem hibáztattak, hogy miért nem rúgtam torkon stb."

- olvasható egy névtelen Facebook-üzenetben, amely a napokban jelent meg Tumblren. Az írás szerzője azt állítja, hogy az ELTE egyik, professzor emeritus címre is esélyes oktatója szexuális zaklatta, nem csak őt, más kollégákat és hallgatókat is. A poszt azt is hozzátette, hogy az ügyben etikai tárgyalás volt az egyetemen, ennek eredményét várja "hetek óta".

Az írás azt is megjegyezte, hogy arról a karról van szó, ahol pár éve a gólyatábori erőszak történt, ez pedig a Tanító és Óvónőképző Kar.

"Ismerek egy hasonló történetet egy szakmájában elismert professzorról az ELTE-n (nem régen történt), akit a lány szakdolgozati konzultáció miatt kereste fel, ám mivel a lány nem volt hajlandó belemenni pár a professzor által szabott “feltételbe”, (tehát visszautasította a tanár úr közeledését), a prof. igencsak megnehezítette a lány dolgát az egyetemen a továbbiakban" - tette hozzá egy másik, szintén névtelen Tumblr-poszt.

Az érdekes a történetben, hogy miután a lány segítségért fordult a karon belül, illetve el is mesélte a történetet egyik tanárnőjének, egytől egyig hülyének nevezték és falaztak a professzornak.

- olvasható a bejegyzésben.

Zajlik is a vizsgálat

Mindkét írás azt állítja, hogy az ELTE-n történtek az esetek, ezért megkérdeztük az egyetem kommunikációs irodáját - a feltételezett oktatót is megnevezve -, hogy hányan tettek panaszt az oktatóval szemben, az illető a vizsgálat alatt is folytatja-e tanári teljesítményét, illetve mikorra várható az etikai vizsgálat eredménye.

Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen etikai vizsgálat zajlik munkahelyi hatalommal való visszaélés ügyében az egyetem egyik oktatójával szemben, nem hallgatói bejelentés alapján

- írta kérdésünkre az ELTE sajtóosztálya, amely nem nevezte meg az oktatót, de nem is cáfolta, hogy a kérdésünkben feltett személyről van szó. (Mivel az oktatót egyelőre nem értük el, nem nevezzük meg.)

Az ELTE arra sem reagált, hogy valóban szexuális zaklatásos ügyről van-e szó. Az egyetem még annyit közölt, hogy az etikai vizsgálat lezárultáig nem adhatnak tájékoztatást a részletekkel kapcsolatban.

Október elején pattant ki az Egyesült Államokban a Weinstein-botrány, amely során egy ismert és elismert hollywoodi producerről derült ki, hogy pályája során sorra erőszakolt és zaklatott szexuálisan nőket. Az ügy kirobbanása után világszerte terjedni kezdtek metoo hashtaggel a szexuális zaklatással kapcsolatos történetek, a hullám Magyarországra is begyűrűzött, először Sárosdi Lilla állt elő azzal, hogy Marton László zaklatta. Az ELTE-s történet napvilágra kerülése is valószínűleg ennek a hullámnak a következménye.