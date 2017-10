Több nőt megerőszakolt a kegyvesztett producer

Nemrég jelent meg a New York Times cikke Harvey Weinsten nagyhatalmú producerről (Ponyvaregény, Az angol beteg, Kill Bill, A király beszéde), egész pontosan arról, hogy a cégében több kollégának is kártérítést kellett fizetni, amiért a férfi szexuálisan zaklatta őket. Az áldozatokkal ugyan titoktartási szerződéseket írtak alá, de az információk így is kiszivárogtak. Kis fáziskéséssel Hollywood is reagált, színészek, színésznők, rendezők ítélték el Weinsteint, akit először a saját cégéből, majd készülő filmjeinek és sorozatainak stáblistájából pateroltak ki. Azonban aki figyelte a híreket, tudta, hogy a New York Times cikke mellett a New Yorker is készül egy hasonló cikkel. Ami kedden meg is jelent.

A cikk szerint Harvey Weinstein több nőt - köztük a legendás olasz rendező, Dario Argento lányát, a színészként dolgozó Asia Argentót - megerőszakolta, orális szexre vagy behatolásra kényszerítette őket. A New Yorker még több áldozatot talált, akiket Weinstein fogdosott, vagy máshogy inzultált, amit szintén zaklatásnak lehet definiálni. Többen is beszámoltak arról, hogy Weinstein előttük maszturbált.

Az áldozatok közül a leghíresebb Asia Argento, Weinstein egykori cége, a Miramax terjesztette a B. Monkey című filmet, amiben ő szerepelt. Argento részletesen elmondja a cikkben, hogy szinte kötelességének érezte, hogy engedjen Weinstein kéréseinek. Állítása szerint egy szakmai találkozó ürügyével csábították egy szállodába a francia riviérán, de a hotelszobában csak Weinsteint találta, aki a nő akarata ellenére széttárta a lábait és akarata ellenére orális szexet hajtott végre rajta. A színésznő később rendezett egy filmet, amiben a főszereplőt hasonlóan inzultálja egy nagydarab producer.

A zaklatásainak áldozatai között van Emma De Caunes francia színésznő, Ambra Battilana Gutierrez volt Miss Italy-döntős, és Rosanna Arquette színésznő. Gutierrez a férfivel indított korábbi nyomozás során hangfelvételt is készített a beszélgetésükről, amiben Weinstein bevallja, hogy előző nap akarata ellenére megfogta a nő mellét:

Argento mellett az Oscar-díjas Mira Sorvino is megszólal a cikkben, őt a férfi egy hotelszobában üldözte, és többször is megjelent az ajtaja előtt éjjelente.

Weinstein a sajtósán keresztül megszólal a cikkben, minden ilyen esetet tagadott. A cikket egyébként Ronan Farrow, Mia Farrow és Woody Allen fia írta, aki többször felszólalt már apja szexuális zaklatási ügyei miatt.