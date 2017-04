Eltüntet a BKK egy régi buszsávot, Vitézy kiakadt

Nagy tempóban lépked vissza Budapest az időben: a BKK mai közleménye szerint a "forgalom segítése" érdekében megszűnik a buszsáv a Komjádi Béla uszoda előtti szakaszon, a Zsigmond tér és az Üstökös utca között, az Árpád fejedelem útján

- írja Facebook-oldalán Vitézy Dávid, a BKK volt vezérigazgatója a BKK friss intézkedéséről.

Vitézy szerint a főváros és a BKK és ezzel tömegközlekedők ezreinek életét nehezíti meg és jelentősen lelassítja az itt közlekedő buszokat. Az autósokon csak szavakban segít ez, valójában látszatintézkedés: a Margit hídon ezután se tud több autó átjutni, mint ma. Mivel a szűk keresztmetszet nem ezen az útszakaszon van, a buszsáv megszüntetésével az autósok menetideje nem fog csökkenni, mindössze kicsit beljebb lesz a dugó - mostantól viszont az óbudai lakótelepek felől a metróhoz tartó 9-es és 109-es buszok is állhatnak majd benne utasokkal tele. A 9-es buszok ráadásul átszelik a várost: ha itt a dugóban állnak majd, az Kőbányán, Józsefvárosban és a Belvárosban is érezhető lesz. Arról nem is beszélve, hogy ez a sáv közös busz-kerékpársáv volt eddig, tehát a kerékpárosok számára is megszűnik az autóforgalomtól elkülönült haladás lehetősége itt.

Szégyen a BKK-ra nézve, hogy egy ilyen, végiggondolatlan és tömegközlekedés-ellenes lépést - ki tudja milyen nyomásra - végrehajtottak, írja Vitézy. Hozzáteszi: párhuzamosan, egy utcával arrébb járnak a Budai Fonódó villamosok (17, 19, 41-es járatok), amik szintén állnak a dugóban, mivel a villamosfejlesztés eredeti terveivel ellentétben végül 2015-ben nem lett számukra megadva a szükséges előnyben részesítés. Ha az eredeti terveinket megvalósítanák, az Árpád fejedelem útján tényleg megszüntethető lenne a buszsáv: ha a buszok a Bécsi út - Frankel Leó út útvonalon a villamospályán haladnának és onnan lenne teljesen kitiltva a forgalom. Ezzel jól járnának a buszok, a villamosok, tehát a tömegközlekedők, de összességében az autósok is.

Mi hiányzik ehhez? Komplexen gondolkodni képes, integrált közlekedéspolitika, ami egyszerre képes a tömegközlekedési és közúti szempontok mentén optimalizálni a város közlekedési rendszerét. A BKK pont erre jött létre 2010-ben - rossz látni, de ez a mai hír bizonyítja: mára sikerült teljesen leépíteni, szögezi le a volt igazgató.

A BKK szerint nem lesz gond, a volt buszsávot csak a kanyarodó járművek használják majd

A BKK közleménye szerint 2017. április 22-től a II. kerületi Árpád fejedelem útján a Margit körút felé haladó közúti forgalom segítése és a Frankel Leó út tehermentesítése érdekében változik a Zsigmond tér–Árpád fejedelem útja forgalmi rendje a Zsigmond tér és az Üstökös utca között. A szélső forgalmi sávot mostantól az autóbuszokon és a kerékpárosokon kívül az Üstökös utca–Török utca–Margit körút útvonal felé jobbra kanyarodó járművek is használhatják. Ezáltal a Margit körút felé tartó forgalom már a Zsigmond tértől igénybe veheti a jobb szélső sávot. A Margit híd, a Fő utca és az Angelo Rotta rakpart felé közlekedő járművek továbbra is csak a belső két forgalmi sávot használhatják.

A korábban buszsávként funkcionáló szélső sáv a közösségi közlekedési járművek számára továbbra is gyors haladást biztosít majd, tekintettel arra, hogy az Árpád fejedelem útja Üstökös utcai kereszteződésétől a Margit híd autóbuszmegállóig a jobb szélső sávot csak az autóbuszok, a taxik, a kerékpárosok és a motorkerékpárosok vehetik igénybe. A Margit körút felé tartó járművek Árpád fejedelem útján történő gyorsabb közlekedését az Üstökös utca–Frankel Leó utca–Török utca csomópont lámpaprogramjának módosítása is segíti majd.

Az új forgalmi rend bevezetése során nagy mennyiségben festenek fel új, illetve szüntetnek meg régi burkolati jeleket; a munkálatok idején a BKK fokozott óvatosságra kéri az arra közlekedőket.