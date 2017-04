Új csúcsra került az uniós foglalkoztatás

Csúcson van az uniós foglalkoztatás, a 2008-as 70,3 százalék helyett már 71.1 százalék, derül ki az Eurostat jelentéséből. Mi is nagyot ugrottunk 2015-rő 2016-ra, de általában 2010-ről is 2016-ra, jelentős részben azért, mivel dolgozóknak számoljuk el a külföldön dolgozókat és a közmunkát végzőket is. Az elvileg Magyarországon dolgozóknál se lehet pontosan tudni, hogy Ausztria hatásai mennyiben jönnek szóba, főleg ugyanis az észak-nyugati megyék teljesítenek jól a foglalkoztatási statisztika szerint.

Átlagosan tehát foglalkoztatásban már az EU túllépett a válságon, kivéve a legrosszabbul álló országokat, sorrendben Görögországot, Horvátországot, Olaszországot és Spanyolországot. Külön érdekes még az is, hogy hogy alakult az idősebbek foglalkoztatása, ami Horvátországot leszámítva minden uniós országban emelkedett tavaly.