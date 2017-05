A Vatikánt 12-szer sűrűbben lakják, mint Kínát

Bár a termékenység zéró, és emberi számítás szerint ez a világ legelöregedettebb országa, a Vatikánnak így sem kell tartania demográfiai értelemben vett nemzethaláltól: az egyházi állam népsűrűsége az egyik legnagyobb a világon, bő 12-szor magasabb, mint Kínáé. Oké, 44 hektárról van szó.

Az ENSZ legvalószínűbbnek mondott előrejelzése szerint negyven éven belül 10 milliárd ember él majd a Földön, de a túlnépesedés hatalmas regionális különbségeket mutat. Miközben Európa már fogyatkozóba fordul, a világ 2050-ig várható népességnövekedésének bő fele Afrikában jelentkezik: a mostani 1,2 milliárdhoz képest kétszer annyi ember él majd ott 33 év múlva.

A népsűrűséget tekintve azonban Dél-Ázsia és Nyugat-Európa továbbra is kiemelkedik. Előbbiben 285, utóbbiban 176 ember él négyzetkilométerenként – a világátlag jelenleg 57. Magyarországon egyébként ez a szám (most 108, de a csúcsidőszakban volt már 118 is) ha minden így megy tovább, 2035-re csökken száz alá.

A legsűrűbben lakott országok élmezőnyében csupa város- és törpeállam található (dobogósok: Monaco; a statisztikailag különállóként kezelt Makaó; valamint Szingapúr; a luxus-területbővítő projekten dolgozó kaszinóországban 25 ezren vannak összezsúfolódva egy négyzetkilométeren, szegények), és ha ennyire nem is tolonganak a bíborosok és a Svájci Gárda tagjai, a maga 1818-as mutatójával a Vatikán is hatodik a világon.

Más kérdés, hogy az egész egyházi állam nincs egy négyzetkilométer: 44 hektárnyi (a világot stadionfejlesztési lehetőségekben mérőknek: ez közel száz focipálya futókör nélkül) területén hivatalosan 842-en laknak. Összehasonlításképpen: az 1,388 milliárdos Kína népsűrűsége (147 fő/km2) 12,3-szor kisebb az egyházi államénál.

A világ legnagyobb népsűrűségű, tényleg komoly méretű és lakosságú országa egyébként a 164 milliós Banglades. Ott jelenleg úgy 1260 ember lakik négyzetkilométerenként.