Maga marha, megint rajtam röhög a Központi Bizottság

A Fortepan a legnagyobb magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.

„1957. január elsején leszereltem, tartalékállományba kerültem. Nem volt mit csinálnom, nem értettem semmihez, fényképezni viszont mindig szerettem. Így kerültem az Esti Hírlaphoz fotós gyakornoknak” – mesélte Sándor György, aki 1957 és 1963 között volt a lap munkatársa.

Az Esti Hírlap az 1956-os forradalom leverését követően indult, ez volt az első bulvárlap a szocializmusban. „Segíteni szeretnénk, hogy új kerékvágásba találjon a megbolygatott város, a falu szekere. Azt kívánjuk, hogy ismét épségben álljanak a házak, s meleggel teljenek a hajlékok. Azt akarjuk, hogy csengjen a körutakon a villamos, ne legyen sorbanállás az üzletek előtt, s fűtött iskolák várják gyermekeinket. Ki ne akarná ezt velünk együtt?” – írták az első lapszámban, 1956. december 24-én. Félreértés ne essék: a szocializmus évtizedeiben az Esti Hírlap is ugyanazt írta, mint a többi újság, csak kicsit másképp. A cikkek emészthető hosszúságúak voltak, sok volt a kép, a mindennapi élettel is foglalkoztak, a szalagcímeket rikkancs kiáltotta.

Ebbe a közegbe került a 24 éves Sándor György, aki mögött ekkorra már tekintélyes katonai pályafutás állt. A magyar zsidó fiatalembernek 1945 tavasza az igazi felszabadulást hozta el a nyilaskeresztes uralom alól. Édesapját 1942-ben munkaszolgálatra hurcolták, ahonnan nem tért vissza, édesanyjának a lábát egy 120 milliméteres szovjet akna zúzta szét.

A vészkorszakot túlélő 13 éves fiatalemberből hithű kommunista lett. Gyerekként a Deportáltakat Gondozó Országos Bizottságnál lett altiszt, ma hivatalsegédnek mondanánk. 1947-ben egy díszszemlén meglátta távoli rokonát, Gyéressy János ezredest lovagolni a határvadászok élén. A látvány imponált neki, ekkor döntötte el, hogy maga is katona lesz. Két év múlva, 17 évesen korengedménnyel vonult be a Magyar Néphadseregbe önkéntesnek. Egy tolnai páncéltörő egységhez került a világéletében Pesten élő polgárfiú. Hamar ki is pécézték, vele végeztették az aljamunkát, a csizma feltörte a lábát, alig bírta a sok kilométeres menetgyakorlatokat.

A szenvedéstől a Dolgozók Ifjúsági Szövetsége mentette meg, függetlenített DISZ-titkár lett Dombóváron, jött az aranyélet, fizetést kapott, szabad kijárása volt a laktanyából. Közben a Kossuth Tüzértiszti Iskola növendéke lett, majd annak elvégzése után Veszprémbe került, ahol egy tüzérdandár felderítő tisztje lett. „Hívő voltam, elhittem mindent, amit Rákosi mondott, istenítettem” – mondta akkori önmagáról.

Az 1956-os forradalom napjaiban a tolnai laktanyában volt, harcokban nem kellett részt venni, legfeljebb a környéken kisebb csetepatékat elsimítani. November 8-án végre felmehetett Pestre a feleségéhez és egyéves kisfiához. Egy szekszárdi, élelmiszert szállító teherautó hozta Budapestre, de a város határában, valahol a dunavecsei úton történt valami, ami miatt – ahogy most fogalmazott – „meg voltam sértődve”. Egy szovjet útellenőrző ponton hosszas huzavona után lefegyverezték. Nagy törés volt ez. Ő, a kommunista magyar katonatiszt le lett fegyverezve a saját hazájában. És ezen még az sem sokat szépített, hogy végül egy szovjet harckocsi hozta be Pestre a dunavecsei útról. „Nem is léptem be az akkor alakuló MSZMP-be, csak jóval később.”

Az Esti Hírlapnál olyan főnökei voltak, mint a később A Hét című tévéműsorból ismert Polgár Dénes, az árvízi hajós dédunokája, Wesselényi Miklós, az elsüllyedt világból itt maradt Kellér Andor vagy Bodó Béla, akit 1953-ban több hónapra bebörtönöztek, mert a Népszava nyomdai szerkesztőjeként a Sztálin súlyos betegségéről szóló cikkben a mélységes megrendülést véletlenül úgy szedte, hogy mélységes megrendelés. A szerkesztőségben egész nap mentek a sztorizgatások, amikor meg terepen volt, akkor az újból meginduló életet fotózták: a rendelésre zsúfolásig telt közért pultokat, épülő lakótelepeket, alapköveket letevő politikusokat – mindent, ahová az Esti Hírlap szerkesztői küldték. Közben fogalma sem volt arról, hogy Kádárék kiket tartóztatnak le, végeznek ki, mint mondta, nem különösebben foglalkoztatták ezek a dolgok.

Bár hatalmas képanyag maradt az ott eltöltött munkája után, 1963-ban eljött az Esti Hírlaptól. Akkorra megbarátkozott a párttal, így az V. kerületi pártbizottságra került, majd az IBUSZ-nál,a szocializmusban sokáig monopolhelyzetben lévő utazási irodánál lett személyzeti osztályvezető. Pályafutását 1989-ben az IBUSZ útlevélosztályának vezetőjeként fejezte be. A kor lenyomata az az útlevél, amit a mai napig őriz. Ebben színészek, sportolók, zenészek – Kern András, Darvas Iván, Tolnay Klári, Szegvári Katalin, Gyarmati Dezső és még vagy hatvanan – köszönik meg a gyors és kellemes ügyintézést.

Alább láthatnak egy válogatást Sándor György munkáiból, a számára emlékezetesebb képeket ő maga kommentálta.

„Az aktatáskás alak Kádár János. Utálta a repülést, inkább két napig ment Moszkvába vonattal. Ilyenkor Záhonyig le volt zárva a vasúti pálya.” (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény - Sándor György / FORTEPAN)

„Az 56-os harcokban elesett kommunisták temetése.” (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény - Sándor György / FORTEPAN)

„A ledöntött Sztálin-szobor helye. Éppen csinálnak vele valamit a díszszemle előtt, hogy ne legyen olyan baromi ronda. Alatta egy baromi nagy bunker volt.” (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény - Sándor György / FORTEPAN)

„Ez egy olyan dolog, mint amikor a házmester kitette a táblát a ház elé: »Vigyázat, hóolvadás!« Nem tudom kikerülni, és amúgy is az ő dolga lenne letakarítani a háztetőt. A képen még látható a régi Erzsébet híd maradványa, itt fordultak meg a buszok.” (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény - Sándor György / FORTEPAN)

„Meg kellett örökíteni, mert megszűnő szakma volt a jeges. Csáklyával megütötte a jégtömböt, és az darabokra esett. Felvitte a lakásba, mi meg fizettünk érte. A Szugló utcában volt a jéggyár, nemrég az épületet is elbontották.” (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény - Sándor György / FORTEPAN)

„Magyarország első önkiszolgáló boltja a Margit körúton nyílt, most egy vegyeskereskedés van a helyén. Őrült támadások érték a kísérletet. A bolt tele volt tükrökkel, és rengeteg eladó volt. A közértfőnök hosszan magyarázta, hogy ez a jövő, nem hittek neki, pedig igaza lett.” (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény - Sándor György / FORTEPAN)

„A Szent István körút és a Pozsonyi utca sarkán volt egy bazi nagy hentes. Valószínűleg a fotózás miatt lett megtömve a bolt, téli szalámit például biztosan nem lehetett akkoriban kapni, csak pult alól, itt meg van.” (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény - Sándor György / FORTEPAN)

„A Vöröskereszt rendezte vacsora a Mátyás pincében. A szemüveges csaj a tolmács.” (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény - Sándor György / FORTEPAN)

„A Magyar utcai színészotthon. Műsort adnak a művészek az otthon lakóinak, középen Bárdy György ül, jobb oldalon Gobbi Hilda áll. A háború előtt luxuskupleráj működött a házban, a felszabadulás után Gobbi Hilda elérte Aczél Györgynél, hogy az öreg színészek megkaphassák az épületet.” (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény - Sándor György / FORTEPAN)

„Kint voltam a pályaudvaron, amikor Jávor Pál hazaérkezett amerikai önkéntes száműzetéséből. Még mindig jóképű idős úr volt. Csak ketten voltunk a sajtótól Kristóf Karcsi bácsival [a keresztrejtvény magyarországi meghonosítója], akihez régi barátság fűzte. A párt nem engedte a riport megjelenését, hiszen Jávor disszidens volt. Csak pár soros hírt közöltünk az utolsó oldalon, a rikkancsok aznap mégis azzal árulták az Esti Hírlapot: »Óriási szenzáció! Hazaérkezett Jávor Pál!«” (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény - Sándor György / FORTEPAN)

„A Magyar Cirkusz Vállalat egykori telephelye, itt volt régen a vurstli.” (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény - Sándor György / FORTEPAN)

„Angolok vadkempingeznek a műegyetemnél. Nem volt ez olyan szokatlan dolog akkoriban, mint most hinnénk.” (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény - Sándor György / FORTEPAN)

„Ez talán a Tabányi Mihály Mercedese, nem sok ilyen kocsi volt akkoriban Magyarországon.” (Tabányi a 40-es, 50-es évek leghíresebb harmonikása, ma is él, 96 éves.) (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény - Sándor György / FORTEPAN)

„Repülőgépet kapott a mentőszolgálat. Elmondtam a pilótának, hogy akarok egy interjút, de ő nem értette, miért lehet érdekes az újságolvasóknak az élete. Kiderült, hogy Messerschmitten volt berepülő pilóta, végigharcolta a második világháborút, többször lelőtték, de mindent túlélt.” (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény - Sándor György / FORTEPAN)

„Én kötöttem meg Öveges professzor nyakkendőjét. Kellett a felvételhez, kiöntött egy vázát, abban volt egy csúnyán összegyűrt nyakkendő. Fiam, kösd meg, én pap vagyok, sose volt nyakkendőm.” (Öveges József piarista szerzetes, pap, tanár. Országos hírnevét a televízióban bemutatott kísérleteinek köszönheti.) (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény - Sándor György / FORTEPAN)

„Szépségverseny a Velencei-tónál vagy a Balatonon. Milyen jó kis kamerája volt a riporternek.” (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény - Sándor György / FORTEPAN)

„Marosán György volt a párt fenegyereke. Egyszer szóltak, hogy siessek a szigeti fedett uszodába, mert a Buci Gyuri (így becézték, eredetileg pék volt) új medence építését nyitja meg, már csak a képre vár az újság. Rohantam ki taxival, ott Marosán éppen egy lapáttal bökdöste a földet. Este otthon csöngött a telefon. Sándor Györgyöt keresi Marosán elvtárs. Ledermedtem, ilyen nagy ember még sohasem keresett. Marosán üvöltött a telefonban: »Maga marha, már megint rajtam röhög a Központi Bizottság. Hát nem tudja, mi a különbség az ásó és a kapa között?" Az történt, hogy Maros Laci sportriporter előre leadta a képaláírást, amely szerint Marosán elvégezte az első kapavágást. Az esemény után több mint húsz évvel egy villamoson találkoztunk. Nézett egy darabig, aztán megszólalt: »Nem maga az a fotós, aki nem tudja, hogy mi a különbség az ásó és a kapa között?” (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény - Sándor György / FORTEPAN)