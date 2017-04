Pintér nem árulja el, hogy ki van a Hunguard mögött

A parlament nemzetbiztonsági bizottsága is tájékoztatást kért az Alkotmányvédelmi Hivataltól a Hunguard nevű, részben offshore hátterű céggel kapcsolatban, derült ki Pintér Sándor belügyminiszter írásbeli válaszából, amelyet Tóth Bertalan szocialista képviselő kérdésére adott. A bizottság zárt ülés keretében március végén kapott információkat az AH-tól arról a magáncégről, amely lényegében egyedül végezheti a közszolgáltató cégek számlázási rendszereinek, illetve pénzügyi szektor informatikai rendszereinek tanúsítását.

Azt viszont nem árulják el, hogy mire jutottak, kit találtak a lánc végén. Pintér válasza szerint a titkolózás oka, hogy

a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége nem a nyilvánosság előtt zajlik.

Az utóbbi időben többször írtunk arról, hogy a kormány rendelete szerint minden magyar banknak és befektetési vállalkozásnak auditálnia kell az informatikai rendszerét, korábban a közműcégeknek és távközlési cégeknek kellett elvégezniük hasonló tanúsítást. A kialakított feltételek szerint azonban az auditot lényegében egyetlen magáncég végezhette, a Hunguard, amely Rogán Antal feltalálótársához, Csik Balázsékhoz kötődik. (A Hunguard az elmúlt években már kiemelkedően jól keresett az ilyen, államilag előírt üzleteken, amelyekről itt írtunk bővebben.)

Ki van a lánc végén?

A céget Rogán, feltalálótársai tavaly januárban, éppen az osztalékfizetés előtt eladták egy homályos hátterű offshore-cégnek, a máltai Javelinnek, a valódi tulajdonosairól tehát semmi információnk nincs. Ahogyan a képviselő írásbeli kérdésében felidézi: a Javelin tulajdonosa a szintén Máltán bejegyzett Kinanis Fiduciaries Ltd. és a Levantes Management Ltd. a Kinanis Fiduciaries Ltd. tulajdonosa a ciprusi Kinanis & Co., valamint a szintén ciprusi illetőségű Christos P. Kinanis. A Levantes Management Ltd . pedig a szintén ciprusi Kamaronian Investments Ltd., illetve a Notrosion Management Ltd. tulajdona.

Mindezek jó része az offshore-séma szerint lényegében ismeretlen, piaci szerep nélküli társaság, kivéve a Kinanis-cégeket, amelyek az adómérséklő cégszolgáltatásokat kínáló Kinanis-csoporthoz köthetők. Christos P. Kinanis neve szerepel a tavaly nyilvánosságra került botrányos panamai offshore-iratokban is. A ciprusi cégeknek a nyilvánosan elérhető adatai között csak az igazgatói tisztséget betöltő személyek vannak feltüntetve, vagyis a Hunguard közvetett, végső tulajdonosainak kiléte a nyilvánosság számára ismeretlen.

Nem a nyilvánosságra tartozik

Tóth kérdésében felveti, hogy a homályos hátterű magáncég nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet, tekintve, hogy létfontosságú rendszereket üzemeltető és alapszolgáltatásokat nyújtó cégeknél végez vizsgálatokat. Egyúttal arra várt választ Pintértől, hogy kit találtak a nemzetbiztonsági szolgálatok a Hunguard mögött álló tulajdonosi lánc végén, ezt ugyanis szerinte Pintéréknek tudniuk kell, a Telephely Biztonsági Engedély kiadását megelőző nemzetbiztonsági vizsgálatban ezt a jogszabály szerint meg kellett nézniük.

Pintér válaszában nem cáfolja, hogy tisztában vannak a végső tulajdonosok kilétével, csak arra utal, hogy az információ ebben a formában nem tartozik a nyilvánosságra.