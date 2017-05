Küzdelem Welsz Tamás hagyatékáért

Április 7-én nagy ramazúri volt Welsz Tamás egykori főhadiszállásának környékén. Az érdi Bádogos és Fényező utcák határolta, magas fallal körülvett telep körül többféle biztonsági erő, sőt még rendőrök is felbukkantak.

Először egy 10-15 fős, erőemberekből álló csapat próbált meg bejutni a Welsz-birtokra. Egy ablak betörése után ez vélhetően sikerült is, de a riasztóberendezés megszólalt, és mozgósított egy másik őrző-védő céget is.

Az igazoltatások és a helyszíni szemle végén kiderült, hogy csak kisebb kár keletkezett, és a garázsban tárolt nagy értékű járművek – így kilenc autó, két motor és egy jetski – a Welsz-ingatlanon maradtak. A konfliktus alapvető oka az volt, hogy Welszék ingatlanjában olyan vagyonelemek is vannak, amelyek mást illetnek, de az erről szóló végzést már évek óta nem sikerül végrehajtani.

Vélhetően ebben, az általunk pontosan nem ismert áprilisi összecsapásban is olyanok adtak megbízást a védelmi cégnek, akik úgy érezték, hogy vagyonuk van a telken. A ritka komplikált hagyatéki helyzetben legalább öt pozíciót érdemes megismerni.

1. W. Fanni és édesanyja, Orsolya – vagyis Welsz Tamás kislánya és korábbi felesége

Welsz Tamás természetes örököse az egyetlen gyermeke, a 11 éves Fanni. Az ő érdekeit elsősorban a Welsz Tamástól már évekkel ezelőtt elvált egykori feleség, Orsolya védi. Mivel az elhunyt üzletember nem írt végrendeletet, a jog szerint minden vagyona a kislányát illetné, de látni fogjuk, hogy ennél sokkal, de sokkal bonyolultabb a helyzet.

2. H. Andrea – Welsz Tamás korábbi élettársa

Halála előtt Welsz Tamás már jó ideje H. Andreával élt együtt, közösen vállalkoztak, illetve utaztak folyamatosan a különféle egzotikus helyszínekre. H. Andrea a különböző eljárásokban most az érdi ingatlanban maradt használati tárgyait, egy motort, ékszereket, illetve egy devizaszámla összegének a felét szeretné visszakapni. Ahogyan igényt tart egy olyan gépjárműre, egy Audi Q7-esre is, amelyet az általa tulajdonolt és ügyvezetett szlovák cég birtokol.

3. H.-né Ilona – Welsz Tamás édesapjának a volt élettársa

Welsz Tamás még jóval halála előtt, elővigyázatosságból több értéket, így ingatlanokat is édesapjára, W. Antalra íratott. Ennek több oka is lehetett, például az, hogy Welsz ellen vagyonosodási vizsgálat is indult. Tóni bácsi, az édesapa is ott élt az érdi birtokon, volt egy élettársa, Ilona néni. Komplikációt okozott, hogy Tóni bácsi agyvérzést kapott és élete végén cselekvőképességet kizáró gyámság alá került. Azóta el is hunyt, rövid egyoldalas, kézzel írt végrendelete alapján Ilona nénire hagyott egy ingatlant, így ő is bekerült a történetbe.

4. W. Katalin - Kati néni, Welsz Tamás nagynénje

Welsz Tóni bácsinak él külföldön egy lánytestvére, akiről egy ingatlan felének az erejéig szintén megemlékezett a végrendeletében. Kati néni, a távoli rokon passzív szereplője a történetnek.

5. Börcsök Sándor – Welsz mentőautós cégének a felszámolója

Welsz Tamás zavaros cégei után sok-sok adósság is maradt. Welsz irodája a Vár oldalában, az I. kerület Logodi utca 28. alatt volt. A jelzáloggal terhelt, de remek fekvésű budai ingatlanban volt az Afrikába mentőautókat szállító, illetve azokat itthonról üzemeltető Charity March Kft. székhelye. A társaságnak adósságai vannak, felszámolási eljárás alá került, amelyet a sok, állami kötődésű felszámolásban is aktív, sztárfelszámoló Börcsök Sándor vezet. Ő az adósságok rendezése érdekében szeretné a Charity March mentőautókból, utánfutókból és teherjárművekből álló, Érden tárolt vagyonelemeit megszerezni.