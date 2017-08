Egyre többet markol a NER Zuckerbergje

Kicsit kevesebb, mint fél évvel ezelőtt számoltuk össze, hogy hány cég és mekkora vagyon fölött diszponálhat a magyar gazdaság üstököse, a közbeszerzések és felvásárlások Zuckerbergje, Mészáros Lőrinc. A felcsúti polgármester azóta viszont olyan tempóban vagyonosodott, hogy a hosszú munkával összeállított táblázataink és grafikonjaink már hetekkel a megjelenésük után idejét múltak voltak. A féléve még leginkább agrár és építőipari vonalon erős, a szállodák és éttermek világába éppen hogy csak bekukucskáló Mészáros azóta

szálloda és kempinghálózatot vett,

kis híján 50 százalékos tulajdonos egy bankban,

majdnem az egész országban az ő lapjait lehet olvasni,

bepislantott az energetikába, sőt, rajtvonalhoz készül a Paks 2 közbeszerzésein,

a tőzsdei cégei pedig olyan hihetetlenül jól teljesítenek, hogy arra még a budapesti tőzsdét magasról leszaró Bloomberg is felfigyelt.

Nem mellesleg pedig Mészáros Lőrinc az 5. leggazdagabb magyar lett, olyan sebességgel bővítve vagyonát, ahogy a kapitalizmus magyar történetében még senki. Éppen ezért most igyekszünk megújítani a Mészáros-birodalomról nyújtott áttekintésünket.

Hat hónap = 45 milliárd

Hat hónappal ezelőtt azt számoltuk, hogy Mészáros Lőrinc a nagyjából 30 cégének összesen 12 milliárd forint saját tőkéje van, közvetlen üzlettársain keresztül pedig nagyjából 70 milliárd forintra lehet valamilyen ráhatása. Mára viszont már az ő tulajdonában lévő vállalatok tőkéje is majdnem eléri ezt a számot,

a részben vagy egészben az ő tulajdonában lévő céges tőke ugyanis több mint 57 milliárd forintot tesz ki.

Mindezt leginkább úgy érte el, hogy a legutóbbi összesítésünk óta nagyjából 30 cég került Mészáros Lőrinc tulajdonába, ez a szám pedig, a felhalmozott tőkével együtt, a jövőben valószínűleg nőni fog. Ezek a cégek a tavalyi év során több mint 14 milliárd forint profitot hoztak a tulajdonosaiknak, igaz, a vállalatoknak csak a fele volt nyereséges, a kevésbé jól szereplők 2,6 milliárd forint veszteséges halmoztak fel.

Azok a cégek, amelyek teljesen vagy nagyrészt Mészáros Lőrinc, a családja vagy valamelyik cége tulajdonában vannak, kicsit több mint 19 milliárd saját tőkéről számoltak be és 8 milliárd forint üzemi nyereséget könyveltek el a 2016-os évben. Ez 2,7 milliárddal több, mint egy évvel korábban volt.

A Mészáros-cégbirodalom zászlóshajójának számító Mészáros és Mészáros Kft. (a felcsúti polgármester első cége, amelynek, ahogy februárban kiszámoltuk, egy évtized alatt megezerszerezte a bevételeit) ugyan rosszabb évet zárt tavaly, mint 2015-ben, csak 9 milliárd bevételt és 1,8 milliárd profitot termelt, de cserébe például a szintén építőipari közbeszerzései favoritnak számító R-Kord megnégyszerezte a bevételeit és 3,7 milliárdot hozott a konyhára.

Ezen kívül tavaly beindult az a hat cég is, amelyeket Mészáros tavaly alapított, mint a Mészáros Gasztró vagy a Mészáros Autókereskedő. A legnagyobb változást, vagy inkább bővülést Mészáros portfóliójában viszont nem ez hozta, hanem a két tőzsdei óriás, az Opimus és a Konzum megvásárlása és folyamatos hizlalása, és, ami ezzel jött, egy új partner beépítése a rendszerbe.

Készül már a magnum opus

Az Opimus és a Konzum, a két tőzsdei cég, amelyen keresztül az ötödik leggazdagabb magyar most a leginkább terjeszkedik a magyar gazdaság egyre több szegmensében, a februári cikkünkben is feltűntek, de akkor még csak így-úgy kötődtek a magyar gazdaság főszereplőjéhez. Pontosabban a Konzum és az Opus Global, mert az Opimus közgyűlése nemrég arról döntött, hogy a cég nevét inkább erre változtatja, ezzel talán tükrözve a többségi tulajdonosok ambícióit. (Az egyszerűség kedvéért azért mi még Opimusként fogjuk emlegetni a vállalatot.)

Mészáros alakja már korábban is fölsejlett a valaha a Buda-Cash-vezető által birtokolt Opimus mögött: már sejteni lehetett, hogy a Mediaworksöt megvásároló Opimus Press mögött Mészáros állhat és a Konzum tulajdonában lévő Hunguest Hotel lánc körül is feltűntek Mészároshoz köthető emberek és üzletek, de ő maga még nem volt tulajdonos egyik cégben sem. Ez viszont megváltozott február végén és március elején, amikor Mérszáros először a Konzum Nyrt.-ben, majd - részben a Konzumon keresztül - az Opimus Nyrt.-ben is tulajdont szerzett.

Azóta pedig szinte naponta jönnek a hírek a BÉT honlapján arról, hogy egyrészt a Konzum különböző leányvállalatai hogyan rendezik át egymás között a két nagy cégben tartott részesedéseiket, hogy Mészáros Lőrinc mekkora részeket szerez az Opimusban és a Konzumban, és hogy ez a két cég milyen más vállalatokban vásárol részesedést.

Az Opimus és a Konzum jelenleg legalább 20 cégben bír valamekkora részesedéssel, de a céglánc szinte felderíthetetlenül hosszú, a Konzum vállalatainak vállalatainak is vannak vállalatai, és talán még azok is tulajdonosok pár cégben. Az összeállításunkba végül azt a 18 céget vettük be, amelyekben közvetlen tulajdonos az Opimus vagy a Konzum-csoport valamelyik tagja. A két tőzsdei céggel együtt

az Opimus és a Konzum több mint 35 milliárd forintnyi tőkét jelent Mészáros Lőrinc alatt.

Fontos persze elmondanunk, hogy ezeknek a cégeknek a nyeresége nem mind Mészáros Lőrinchez folyik be, ahogy nem is ő az egyetlen tulajdonos, már csak azért sem, mert tőzsdei cégekről van szó. Nagyon sokan be is akarnak szállni Mészárosék mellett ezekbe a cégekbe, sőt, az oligarcharészvények olyan népszerűek a Budapesti Értéktőzsdén, annyi kisrészvényes próbál egy kis morzsát kapni a tortából, hogy az egekbe hajtották a két részvény árfolyamát, a Konzum árfolyama például egy év alatt 3262 százalékkal emelkedett. Ezzel a világ egyik legtekintélyesebb gazdasági portálja, a Bloomberg szerint a Konzum a világ legjobban teljesítő értékpapírja volt az idén

Mészáros Lőrinc a Konzumban közel 20, az Opimusban pedig közel 25 százalékos tulajdonos. De ennél azért nagyobb tulajdonrésze van, az Opimusban például szintén majdnem 25 százalékos tulajdonos a Konzum Magántőkealap, amiben persze nem tudni, kinek a pénze van, de a Konzum-csoport része és a Konzum Managementnek is több mint 15 százaléka van az Opimusban. Így feltételezhető, hogy ennek a két cégnek a döntéseiben, ahogy az általuk tulajdonolt társaságokéra is Mészáros Lőrincnek döntő szava van.

Az Opimus és a Konzum, azóta, hogy Mészáros Lőrinc belevásárolta magát a két cégbe, egyre-másra vásárol tulajdonrészt különböző cégekben és különböző iparágakban. A legnagyobb változás Mészáros Lőrinc, mint gazdasági szereplő életében történt az elmúlt hat hónapban, az nem is az, hogy minden eddiginél gyorsabban nőtt a vagyona, hanem az, hogy míg korábban leginkább építőiparban és agráriumban volt erős,

mostanra több iparágban is megkerülhetetlen szereplővé változott.

Az Opimuson, pontosabban az Opimus Pressen keresztül gyakorlatilag majdnem az egész országban Mészáros Lőrinc tulajdonában vannak a megyei napilapok.

A Hunguest Hotel lánccal a szállodaiparban is az egyik legnagyobb magyar szereplő lett, a Balatontourist megvásárlásával pedig alig maradt olyan kemping a Balaton körül, ahol nem neki fizet a kedves sátrazó.

Az Opimus-szal együtt exportra termelő, versenyképes ipari vállalatot is vásárolt, a Wamsler Zrt.-t.

A Konzum nemrég egy olyan cseh cég leányvállalatában, a KPRIA Magyarországban lett többségi tulajdonos, amely többek között atomerőművekben végez mérnöki munkákat.

És miután a Konzum Befektetési Alapkezelő egy több lépcsős üzlet után 49 százalékos tulajdonos lett az MKB Bankban, Mészáros az ország egyik legnagyobb bankjában lett tulajdonos, amely például a TV2-nek és a Mészáros tulajdonában lévő Mediaworksnek is jelentős hiteleket nyújtott.

Az MKB mellett a takarékszövetkezekhez egyre közelebb húzódik a milliárdos városvezető, megvásárolta például az FHB-nak és a takarékoknak informatikai szolgáltatásokat nyújtó, korábban Exo-Bit névre hallgató, azóta Takarékinfóra változtatott nevű céget. Sőt, egy ideig még az FHB bankban is tulajdonos volt a Konzumon keresztül, bár azokat a részvényeit már eladta.

Azért a "régi" iparágak is érdeklik a felcsúti polgármestert, agrárcégből is vásárolt ötöt ebben az időszakban, igaz, egyet, a Kunhalom Agrária Kft.-t gyorsan tovább is adta, feltételezhetően azért, mert a céget agyonnyomják a tartozások. Azért viszont nem kizárt, hogy a cég által bérelt földek azért még így is Mészáros közelében köthetnek ki.

A megmaradt négy cég elég változatos, van köztük olyan, mint a Dráva Kalász Zrt. és a tulajdonában álló pár cég, amelyek évek óta veszteségesek, üzleti tevékenységük is alig van, valamiért mégis látott bennük fantáziát Magyarország egyik legnagyobb földbirtokosa. Mások, mint a szintén megvásárolt Status Capitaltól megszerzett, valaha az Opimus tulajdonában lévő Murátó Zrt. és Hidasháti Zrt. viszont valóban nyereséges.

Új és régi barátok

Ahogy láttuk, bár Mészáros Lőrinc saját maga is vásárolt pár új céget az idén, a birodalma leginkább a két fentebb emlegetett cégen keresztül bővült, amelyben pedig együtt repül a felcsúti milliárdossal legújabb és talán most éppen legközelebbi embere, Jászai Gellért. A Fidesz 2010-es hatalomátvétele után sikeres ingatlan- és turisztikai bizniszével, az SCD-vel a "magyar turisztika Molját" próbálta felépíteni, de 2012-re kipukkadt a lufinak bizonyuló projekt. Jászai egy ideig eltűnt, hogy aztán amolyan gazdasági főnixként visszatérjen Mészáros Lőrinc környékén, majd oldalán.

Az 1988-ban alapított pécsi Konzumba 2015-ben szállt be Jászai, amit mára, ahogy fentebb említettük, világrekord méretűre sikerült fújnia Mészáros oldalán. Úgy tűnik, hogy az Orbán Viktorral és például Bánki Erikkel is jóban lévő Jászai most ebben a formában menne neki újra a turisztikai Mol elépítésének, korábban nyilatkozta is azt, hogy a Konzum és az Opimus nemzetközi terjeszkedésben gondolkodik. Ezen két cég körein kívül nincs is nagyon sok cég Jászai nevén, üzleti sorsát teljesen Mészáros Lőrinchez kötötte.

Mészáros körül több más új bizalmi ember is felbukkant az elmúlt időben, akikről külön összeállításban foglalkoztunk. Köztük felbukkan az FHB és takarékvilág egyik fontos embere, Vida József, akihez például a Mészáros több cégének sűrűn hitelező B3 Takarék tartozik, vagy a kormányzati körök egyik közbeszerzési guruja, Antal Kadosa Adorján.

Ők csak azért nem szerepelnek a fenti grafikonunkon, mert bár a NER első számú milliárdosait ismerők szerint fontos posztot töltenek be Mészáros csapatában, közös cégük vagy hasonló gazdasági kapcsolatuk nincs. A fél évvel ezelőtti összeállításunkban is szerepelt viszont Szijj László, Varga Károly és Csík Zoltán.

Az ő érdekeltségeik még 44 milliárd forintnyi tőkét adtak a Mészáros Lőrinchez köthető hálózat gazdasági súlyához.

Az ő életük nem volt olyan mozgalmas, mint felcsúti barátjuké, már ami a vállalati felvásárlásokat illeti, bár azért történt egy s más. Szijj László például hivatalosan is megszabadult két fontos, egészen idén májusig a tulajdonában lévő építőipari cégtől, a Körösaszfalttól és a Magyar Építő Zrt.-től. Szijj (aki tavaly még jóval gazdagabbnak számított Mészárosnál, de akit idén már bőven lekörözött üzlettársa) már korábban is csak tulajdonos volt a cégben, az irányítás a győri WHB csoportnál és a budapesti Épkarnál volt, most viszont Szijj teljesen átadta a közbeszerzéseken nagyon is sikeres cégeit. Viszont a Duna Aszfalton keresztül a tiszakécskei építőipari vállalkozó beszállt a veszprémi kézilabda csapatba.