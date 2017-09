Azeri guruló dollárok: kinek csodafegyver?

A nemzetközi oknyomozó projekt eredményeiről az átlátszó.hu írt nagyon fontos és nagyon részletes anyagokat itt és itt. A cikkekben található utalásokat, céghálókat nem ismertetjük újra, de egy kicsit belpolitikai kontextust felvetnénk.

Az elmúlt 13 évben nem nagyon lehetett senkinek kétsége afelől, hogy Azerbajdzsánnak kiemelten fontos a Ramil Safarov-ügy rendezése, akár nagypolitikai, akár gazdasági eszközök igénybevételével. Hiszen 2004 februárjáig, amikor is a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Safarov egy angol nyelvi továbbképzésen lemészárolta örmény társát, Bakunak nem volt sürgős a nagykövetség-szintű kapcsolat-tartás. 2004-ben azonban, a gyilkosság után fél évvel, és még évekkel a jogerős ítélet megszületése előtt Azerbajdzsán létrehozta a budapesti nagykövetségét.

Csodafegyver

A 2018-as hazai parlamenti választások előtt gyakran elhangzik, hogy lehet-e Simicska Lajos kezében valamilyen „csodafegyver”. A várakozás azt idézi, mint amikor 1944-ben a német katonák még minden vereség után is abban bíztak, hogy előkerülhet valamilyen, a háború menetét megfordító fegyver. Nos, nem került elő, de a hazai jól értesültek már korábban is utaltak arra, hogy Simicska Lajosnak nagyon pontos bakui ismeretei lehetnek, így ha van valami adú ásza, akkor akár a baltás ügyben is lehetnek dokumentumai. E pletyka valószínűségét ugyanúgy nehéz megítélni, mint ahogy azt is, hogy Vlagyimir Putyin mennyire ismeri az eset körülményeit.