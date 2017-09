Nyomozás indult a vizes vb ikonikus épülete miatt

Rengeteg fájdalmas viccel ajándékozott meg minket a vizes vb, elég az előre nem látható ugrótoronyra, a végül a terv kétszeresébe kerülő, blöff látványterv alapján felhúzott Dagályra vagy arra gondolnunk, hogy a rendezvény vége után egy hónappal is tudott még százmillióval drágulni az egész.

Elég nehéz is lenne összeszedni az összes súlyosan lopásgyanús húzást, vagy akár csak a százmillió forintos nagyságrend felettieket. A nagyságrendek érzékeltetéshez az is elég lehet, hogy egyedül Kuna Tibor, Szijjártó Péter barátja legalább 5,6 milliárdot kaszált az eseményen. Az ő neve mondjuk pont onnan is ismerős lehet, hogy saját bevallása szerint ő az, akit a Jóisten közpénzek megszerzésére választott ki.

Mégis, az egyik legkínosabb eset a margitszigeti Casinoval, a régi Holdudvar szórakozóhely épületével történt. Itt lett volna a szervezőbizottság központja, csak nem készült el a vizes vb-re az 1,2 milliárdért felújított épület.

Eleve idén március közepén jelent csak meg az ajánlattételi felhívás, és a hónap legvégén sikerült csak megkötni a szerződést, az érdemi munkához pedig csak májusban fogtak hozzá. Végül július 24-én lett tényleg kész az épület, amikor volt még hat nap hátra szerencsére a vizes vb-ből is.

Csak akkor a szervezők azzal védekeztek, hogy igazából nem is volt akkora szükség az egészre annyira, eleve csak a pénzügyeseket ültették volna át a drága margitszigeti épületbe. Akik valószínűleg pont ugyanolyan könnyen ellettek volna egyébként egy kevésbé központi épületben is, amióta létezik az átutalás trükkje is.

Mindenesetre a szervezőbizottság először bátran lehazugozott minket, majd kicsit később változtattak a stratégián, azaz szerintük igazából nem is volt szükség arra, hogy elkészüljön az épület. Pontosabban Borsa Miklós, a Bp2017 sajtószóvivőjének bravúros indoklása szerint a szervezőcég többi részlege annyira aktívan vett részt a szervezésben, hogy

nincs is szükségük irodára, mert mindenki a helyszínen van.

Nos, most még egy bravúrosat húztak azzal, hogy a durva késés ellenére az állam eltekintett a négymilliós kötbér lehívásától az építőcég javára. A rendőrség Juhász Péter, az Együtt elnökének feljelentése alapján indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, adta hírül az RTL Klub.

Lázár erről csütörtökön nagy vonalakban annyit mondott, hogy majd felelősségre vonják, ha valakire rábizonyítják, hogy valami rosszat csinált.