Sameszát titkolta volna Tiborcz az ingatlanos cégében

Hivatalosan is lehet Tiborcz cégének hívni az eddig csak Tiborcz-közelinek nevezett hírhedten szerencsés BDPST céget. Persze eddig is lehetett sejteni, hogy az ő áll az egész mögött, ő maga fizette be az illetéket a cég bejegyzése után.

Majd egyszer csak bevallotta hogy ő áll cég mögött, de még akkor is viccelt utána egyet. Kérésünkre megengedte, hogy belenézzünk a részvénykönyvbe, csak rögtön meg is tiltotta a cége, hogy az ott olvasottakat bárkinek elmondja az adott újságíró.

A tuti módszerek embere, 15 trafikkal

Most a Heti Válasz Péterfalvi Attilának, az Adatvédelmi Hatóság elnökének véleménye nyomán mégis leírta, hogy Tiborcz közismert embere, Hamar Endre az eltitkolni vágyott társtulajdonos.

Mindez egyébként nem akkorra durranás, kár volt ennyire titkolni. Hamar egy névtelen ügyvéd, de régi üzlettársa Tibrocznak, többek közt például onnét lehet ismerős, amikor elég biztosra ment: amikor segített előkészíteni és kiírni közbeszerzési pályázatokat egyes önkormányzatoknak, majd egy másik érdekeltségével, a Elios Zrt.-vel meg is nyerte őket nagyjából 1,2 milliárd forint értékben.

A lap szerint már 2011-től közös vállakozásban nyomultak, a Hamar & Tiborcz Kft.-ben, de később a Hamar ügyévdi irodája hajtotta fel a turai kastélyt Tiborcznak. De az is a túláradó szeretet jele lehet lehet, hogy Hamar cégének 15 trafikmonopóliumot adott az állam Pécsen, ami nem vicc, a boltok összbevétele tavaly már meghaladta 2,1 milliárd forintot.

Itt az új tuti módszer is

A lap még arról ír, hogy BDPST-tel Tiborczék elég szorosan együttműködnek a török milliárdossal, Adnan Polattal, a Galatasaray focicsapat korábbi elnökével. Volt közös cégük is, de az igazán érdekes Budapesten,

a Közvágóhíd mellé tervezett 4,8 hektáros óriásprojektjük

lehet. A Nemzeti Színházzal és a Müpával szembeni területet még két török milliárdos család bevonásával valószínűleg ledózerolják, és luxusszállodákat, üzletsorokat húznak fel oda. Emellé az állam tervez egy új kongresszusi központot, tehát óriási kormányzati hátszél is kezd kirajzolódni ahhoz, hogy az alapjáraton nehezebben elérhető szállodákba gazdag, konferenciázó emberek akarjanak majd menni.