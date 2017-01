Véget ért a pesti Airbnb-láz

Úgy tűnik, szeptember óta véget ért a budapesti Airbnb-láz, aminek leginkább az az oka, hogy betelt a piac, és nem éri meg sokkal jobban a rövid távú lakáskiadás, mint a hosszú távú. Ráadásul több társasház is kiakadt a turistákkal együtt járó felfordulás miatt, és a szállodások is elkezdtek lobbizni, hogy szigorúbb szabályok vonatkozzanak az Airbnb-re. És ha ez még nem lenne elég: néhány világváros gyakorlatilag betiltotta a cég tevékenységét, ami miatt már a stratégiájukat is megváltoztatták.