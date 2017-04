Mészáros Lőrinc épp megvette a fél Balatont

Az egyik legnagyobb balatoni turisztikai cég, az egykor állami Balatontourist gazdát cserélt: Mészáros Lőrinc Konzum Zrt.-je és magánszemélyként állandó jellegű üzlettársa és barátja, Jászai Gellért vette át a céget – derül ki a tőzsdei cég közleményéből.

Fotó: Földi Imre / MTI

Az előző tulajdonosok egy luxemburgi cég mögött rejtőztek, Jászai Gellért viszont már a kétezres években feltűnt a cégcsoport tulajdonosai közt egy időre. A mostani vételi árat nem közölték.

A legnagyobbat akkor most átvesszük

Mindenesetre óriási kempinges céget szereztek így Mészárosék, a Balaton partján 106 hektárt birtokló Balatontourist ugyanis több mint 183 ezer vendéget fogadott tavaly. A cégnek főleg kempingjei vannak, pontosabban 5200 kempinghely, 500 bungaló és egyebek mellett 200 mobilház tulajdonosai a part mellett, ők a legnagyobb turisztikai cég a környéken.

12 nagy kempingjükkel az északi és a déli partot is lefedik, többek közt övék még a berényi nudistakemping is, de van szállodájuk és üdülőfalujuk is. A cég árbevétele tavaly 1,7 milliárd forint felett volt. A kempingjeik közül 3 önkormányzati tulajdonú egyébként: a füredi, a révfülöpi és pont a berényi.

Az óriási kempingállománnyal elég komolyan kiegészítik a durva hotelbizniszüket, amit szintén nem régóta kezdtek felvásárolásokkal felépíteni. Jászai Gellértnek egyébként nem tetszik, hogy „politikai felhangok” kísérik az agresszív terjeszkedésüket Mészárossal – ő például „nem is foglalkozik azzal”, hogy a rekordidő alatt milliárdossá lett gázszerelő Orbán bizalmasa is egyben.

Mészáros közben belép a borászatba is

A nagy balatoni felvásárlás közben azonban maradt tőkéje Mészárosnak ahhoz is, hogy Demjánéktól, pontosabban a Badacsonyi Pincegazdaság Zrt.-től vegyen szőlős ingatlanokat, írja a 24.hu. Tavaly év végén már látszódott, hogy Mészárosék vettek egy Tokaj-hegyaljai boros céget, tehát a borászati próbálkozás nem lenne teljesen új. A lap szerint azonban most 100 hektár feletti szőlőültetvényeket is vehetett Mészáros a Balaton-felvidéken.

A Badacsonyi Pincegazdaságnak Zánkán és Füreden vannak területei, az ország egyik legnagyobb borászatának számít. A lap kérdéseire két körben válaszoló Demjánék először a munkaerőhiánnyal indokolták az ismeretlen ingatlanok eladását:

A Badacsonyi Pincegazdaság Zrt. az egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező hazai borászati cég, amelynél komoly fejlesztéseket eszközöltünk az elmúlt időszakban. Ugyanakkor mint több más borászat, mi is súlyos munkaerőhiánnyal küzdünk, ezért folyamatosan tárgyaltunk és tárgyalunk az érdeklődőkkel.

Aztán később cáfolták, hogy szőlőültetvényekről lenne szó. Mindenesetre az adásvétel tényét megerősítették, de minden egyéb részleteket üzleti titoknak tekintenek.