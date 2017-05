Vannak használható bringás cuccok a Lidlben vagy a Decathlonban?

Sokan tartják úgy, hogy bringát, vagy bringázással kapcsolatos kiegészítőt kizárólag bringaboltban érdemes vásárolni. Ez az állítás sokszor megállja a helyét, főleg, ha versenyzőként állunk a sporthoz. De mi van, ha valaki nem élsportoló? Lehet, hogy ő kevesebb pénzt szán a kiegészítőkre, ezért kipróbáltunk néhány olcsóbb terméket a Decathlon és a Lidl kínálatából.

Mivel a Lidl akciói időszakosak, és időről-időre más termékeket dobnak be, ezért esélytelen volt mindkét cég kínálatából ugyanazokat a holmikat beszerezni, így fordulhat elő, hogy ruházat például csak a Decathlontól, míg szerelőállvány csak Lidlből jött. Viszont például pumpát és marokszerszámot mind a két cégtől tudtunk szerezni, ilyenkor össze is próbáltuk őket. Erre jutottunk:

Kéziszerszámok

A Decathlontól egy Btwin 500-as kéziszerszámot kértem el, ez a belépő szintnél eggyel komolyabb darab, így 3490 forintba kerül, fémházzal, és nyolc szerszámmal. Kicsi, kellemes fogású, viszont elég nehéz kihajtogatni az egyes funkciókhoz tartozó részeit, bár ez néhány hét használat után valószínűleg javul. Van rajta imbuszkulcs, (2-6 milliméteres méretben) lapos fejű, kereszthornyos csavarhúzó, és egy 4 mm-es torxkulcs is. Ez a legtöbb modern kerékpáron mindenre elég, viszont a régebbieken nem árt, ha van az anyacsavarhoz is szerszám.

A Lidl-féle Crivit szerszám ezt kínálja, 8-tól 14 milliméterig a hatlapfejű csavar sem gond a lemezkulcsokkal, ráadásul 990 forintba kerül. Ez a szerszám két széttolható félből áll, egyiken az imbuszok, a kereszthornyos és a torx, a másikon pedig a lemezkulcsok találhatók. Praktikus, ha egyszerre csak az egyiket vinnénk magunkkal, viszont a széttolható kialakítás miatt kellemetlenné válik a fogása, amikor igazán nagy erőt fejtenénk ki vele. Előnye még, hogy ezen 8 milliméteres a legnagyobb imbuszfej, és amikor egy lemezkulcsot kinyitunk, egy rugós ék megtámasztja ki, így csavarozás közben nem nyaklik be.

Egyik szerszámnál sem vettük észre, hogy meglazult volna, vagy elkezdtek volna a csavarhúzók lötyögni, igaz, a túra egy hete alatt nem is tudtuk volna eleget hajtogatni őket. Egy élsportoló valószínűleg talál kisebb, könnyebb, több funkcióval ellátott darabot, de egy átlagos felhasználó igényeit bőven lefedi ez a két szerszám, ha menet közben kéne javítani.

Szerelőállvány

Ez is feltűnik alkalmanként a Lidl kínálatában, közel 10 ezer forintos áron. Szerencsénk volt vele, hiszen ezt a konkrét darabot a barátom már három hónapja megvette és használja, így kijött egy hibája. A befogó pofa konzolja forgatható, ez egy csőre került, ezzel fordul el. Azon a ponton, ahol a fej találkozik a fémcsővel, egy rögzítőcsavar furata elnyalódott, ezért a van némi holtjátéka.

Ettől függetlenül bírja, pedig a tulajdonosa egy viszonylag nehéz, 17 kilós downhill bringát szerel rajta. Az állvány stabil, széles tartományban állítható a magassága, és a széles, gumírozott befogó sem bántja a vázat. A szerelőtálca is használható, a mágnesért jár a plusz pont, mivel ez megfogja az amúgy szétguruló csavarokat, a lyukakba pedig praktikusan bele lehet állítani az imbuszkulcsokat.

Ha valaki nem napi hét-nyolc bringát akar vele üzemszerűen szerelni, csak alkalmanként a saját bringáját állítgatni, tisztítani, nem fog csalódni. Használat után elég kicsire összecsukható, így egy-egy komolyabb kirándulásra is elvihetjük, ha autóval utaztatjuk valameddig a bringákat, alig foglal több helyet, mint egy horgászszék.

Pumpák

Az állópumpákkal megint szerencsénk volt, hiszen mindkét boltban találtunk ilyet. A Lidlben vásárolt Crivit érzésre nem túl masszív, de egy héten át hibátlanul tette a dolgát. Akár 8 bar is fújható vele, vagyis többet tud, mint a legtöbb benzinkúti légkompresszor. Ez még az országúti bringához is elég, igaz, némi szenvedéssel, mivel a vékony tolószár miatt nem túl merev pumpálás közben, sokszor tartottam attól, hogy egyszerűen elhajlik, amikor visszatolom. Nagy előnye viszont, hogy a fejen van presta és schrader szelep (szingó és autó), így mindkettő fújható vele, igaz, a fej kifejezetten nehezen zárható a szelepre. Összességében nem venném meg, mert már kézbe véve is olyan benyomást kelt, mintha szétesne, ez pedig használat közben fokozódik, de 2500 forintért nem lehet igazán többet várni.

A decathlonos Btwin FLP 5000 pumpa pont kétszer annyiba kerül, mint a Crivit, és ezt érezni is rajta. Bár műanyag, nem fém, így is masszívabbnak érződik, ráadásul a vastag tolószár miatt nem érezzük úgy, mintha ketté akarna törni használat közben. A feje ennek a pumpának sem a legjobb, mert bár ez is alkalmazható a két legelterjedtebb szelepszabványra, szét kell szedni a fejet, ha váltanánk. Ha prestát fújnánk vele, le kell csavarozni a fejről egy gyűrűt, megfordítani alatta a gumibetétet, majd visszatekerni a gyűrűt. Ha valakinek csak egy bringája van otthon, ez nem probléma, de ha az országúti mellett egy hegyi bringa is áll, kényelmetlen folyton cserélgetni. Habár kétszer annyiba kerül, mint a Crivit, jobb vételnek gondolom, már ha a cél a hobbifelhasználás.

Fórumokon többen azt írták, hogy a Crivit pumpa nem mér pontosan, ezért egy autószerelő műhelyben a kompresszor műszerét véve referenciának kipróbáltam mindkettőt. Tekintve, hogy mennyire silánynak tűnik az olcsóbbik, nem vártam számítottam pontos nyomásértékekre, de amikor a kompresszor manométere 2,2 bar-t mutatott, a Crivit is éppen ennyin állt, és ugyanez igaz a Btwinre is, vagyis mindkét olcsó áruházi termék alkalmas a pontos légnyomás beállítására.

Ruházat

Bár a Lidl aktuális akciójában szerepelt bringás ruha is, ezt már sajnos egyik áruházban sem találtuk, így maradtak a Decathlon első áras (legolcsóbb) termékei. Az 500-as férfi kerékpáros nadrág most 3490 forint, anyaga 100% poliészter, kényelmes szellős viselet. Kellően erős anyagból készült, csak a soproni terepbringa-parkban sikerült elszakítani egy komolyabb esésnél. Természetesen ez sem profiknak való, viszont annál mindenképp jobb megoldás, mint amikor a lekoszlott, korábban napi viseletnek hordott nadrágot hordjuk el bringázni. Ismerkedni a sportolásra szánt ruhadarabokkal jó választás, főleg, hogy 3490 forintért lehet megvásárolni.

Hasonló a helyzet a rövid Btwin 100, rövid ujjú bringás mezzel. Ez is dedikáltan a sporthoz, tehát aktív mozgáshoz szabott ruhadarab, viszont a többnapos osztrák túránk során nem tudtuk kipróbálni, hiszen amikor éppen nem havazott, akkor sem volt öt foknál melegebb. Itthon viszont sikerült kimennem a 13-15 fokos délutánba tekerni egyet, és pozitív élmény volt, hogy nem izzadtam bele. Lefelé viszont, amikor már csak gurultam a hegyről, hűvösnek éreztem. Valószínűleg arról lehet szó, hogy felvette a testem nedvességét, így nem izzadtam meg, viszont nem vezette el eléggé, ezért a menetszél már hűtött. A hátán lévő zsebekbe pedig mehet az energiaszelet, vagy a tartalék belső. Kemény dolgot inkább ne tegyünk ide a gerincünk védelmében.

A hosszú ujjú Btwin 300-as mezhez sem találtunk ideális időjárást, a weissensee-i 10 foknál hidegebb tavaszban határozottan kevés volt. Ennek is kell legalább 14-15 fok, hogy aláöltözet nélkül viselhessük. Jobb híján egy mezei pamut pólót vettem alá, igaz, ez drámaian rontja a nedvességelvezető képességét. 3490 forintos árával egy nem túl hideg tavaszi napon már jó lehet, és akár csak a rövid ujjú változaton, itt is van két zseb hátul.

Ami viszont komoly életminőség változást hozott, az az 500-as aláöltözet nadrág, amelynek alja vastag párnázást kapott. Ezt a rövidnadrág alá kell felvenni, a gyári ajánlás szerint ezzel a párnavastagsággal két órán át tekerhetünk kényelmesen. Egészen furcsa érzés volt, hogy a jelenleg elég kényelmetlen nyergem ellenére is tudtam hosszabbakat tekerni. Természetesen az ergonómia nagyon egyénfüggő, de egy próbát határozottan megér, igaz, ez a darab már 3990 forint.

Cipő

Nem volt még kimondottan bringás cipőm, eddig magasabb szárú, erősített sportcipőket hordtam tekeréshez. A Btwin 100 cipő viszont mindössze 10 ezer forintba került, így muszáj volt adni neki egy esélyt, különösen, mivel ez már a patentpedállal is kompatibilis. Ez azt jelenti, hogy a cipő talpába becsavarozott stopli a hozzá való pedál mechanikájába akad be, így stabilabban maradunk a pedálon, ráadásul tekerésnél nem csak nyomni, de húzni is lehet, így nagyobb erőt fejthetünk ki vele. Ehhez a cipőhöz a Shimano-féle, SPD szabványú pedált és stoplit vettem. Többféle hasonló szabvány létezik, ezért a patentpedálos rendszerek előnyeivel és hátrányaival egy külön anyagban foglalkozunk majd.

Nem vagyok benne biztos, hogy szeretnék ilyen pedál-cipő kombinációt használni a továbbiakban, de ezen az áron egy próbát még akkor is megér, ha tudjuk, hogy a próbához vennem kellett egy alkalmas pedált, további 10 ezer forintért. Eleinte féltem attól, hogy nem tudok hirtelen lelépni a megálláskor, és emiatt elesem, de az első körben rájöttem, hogy kár aggódni, az esés borítékolható. Két hete használom, eddig nagyjából nyolcszor borultam fel a ki-becsatolós pedál és cipő miatt, de tényleg elképesztően hatékonyan lehet vele mászni, és a legdurvább sziklakertekben sem csúszott le a lábam a pedálról. Adok egy-két további hónapot neki, mert az előnyei és hátrányai egyelőre egálban vannak.

Maga a cipő bírja a strapát, és azzal együtt sem sérült, hogy az osztrák túra alatt nagyjából benne éltem, alkalmanként 40 centi hóban taposva. Mivel nem minden cipőfűző lyukon van fém gyűrű, tartok tőle, hogy idővel elvágja az anyagot a fűzések miatt.

A bringások közt is gyakori a sznob hozzáállás, miszerint a nagyáruházi termékek használhatatlanok, egyébként is, hülye, aki 20 ezer forintnál olcsóbb szelepsapkával próbálkozik. A helyzet viszont az, hogy nem mindenki profi, és egy-egy ilyen olcsóbb, de már kifejezetten alkalmi bringázáshoz szánt kiegészítő vagy ruha pont jó lehet arra, hogy az ember eldöntse, akar-e a sporttal komolyabban foglalkozni. Ha kiderül, hogy nem, örülhet, hogy nem egy 30 ezer forintos Alpinestars nadrágot rágnak szét a molyok a szekrényben. Ennek ellenére sem biztatok mindenkit, hogy kizárólag sport- vagy élelmiszer áruházban vegyen bringás kiegészítőket, hiszen például a Lidl kínálata szűkös, és nem is mindig elérhető. Érdemes számításba venni őket, de csak miután megismertük a többiek kínálatát és a tisztában vagyunk saját igényeinkkel.

