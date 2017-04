Aszadnak még több tonna vegyi fegyvere lehet

A damaszkuszi kormányerőknek még több tonna vegyi fegyverük van az izraeli hadsereg egy magas rangú, névtelenül nyilatkozó tisztje szerint – írja az MTI.

Néhány tonna vegyi fegyver maradt a Bassár el-Aszad szíriai elnök erőinek kezében

– hangzott a kijelentés, amelyet aztán a hadsereg szóvivője idézett is a Reuters hírügynökségnek. A névtelenül nyilatkozó tiszt 3 tonnányira becsülte a szíriai kormányerőknél maradt készlet mennyiségét.

Szíria 2013-ban ratifikálta a Vegyifegyver-tilalmi Egyezményt, és a négy évvel ezelőtti amerikai-orosz megállapodás keretében kötelezettséget vállalt vegyifegyver-arzenáljának megsemmisítésére.

A szíriai támadás és eddigi utóélete

A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) Végrehajtó Tanácsa szerdai rendkívüli ülésének megnyitóján megerősítette, hogy valóban szarint vagy ahhoz hasonló gázt vetettek be a szíriai Idlíb tartomány Hán Sejkún nevű településén április 4-én. Az esettől, és pláne az arról készült megrázó képektől az egész világ felháborodott.

A vegyifegyver-használat tényét korábban brit és török laboratóriumokban végzett vizsgálatok is megerősítették. A nyugati országok a szíriai kormányerőket vádolják a több mint 80 halálos áldozatot követelő támadás elkövetésével, Damaszkusz azonban továbbra is tagadja. Avigdor Liebermenn izraeli védelmi miniszter a támadás után két nappal azt mondta: száz százalékig biztos az, hogy a támadásra személyesen Aszad adott parancsot.

Washington rögtön Moszkva és Teherán felelősségét hangsúlyozta, amiért nem gyakoroltak kellő nyomást Aszadra. Donald Trump amerikai elnök pár nappal később váratlan katonai válaszlépéssel reagált a történtekre, amit Oroszország természetesen elítélt, és azóta is feszült a viszony a két ország között. Később kiderült, hogy az oroszok tudtak a szír vegyifegyver-támadásról, bár Vlagyimir Putyin orosz elnök később is azt állította, hogy nincs bizonyíték arra, hogy egyáltalán tényleg vegyi fegyvert vetett be bárki is, és Oroszország továbbra is megvédte Aszadot az ENSZ Biztonsági Tanácsában. Maga a szír elnök is rendületlenül tagad.