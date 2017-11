Ami Merkelnek fáj, az Európának is fáj

Megkavarhatja az uniós erőviszonyokat, hogy a várakozásokkal ellentétben vasárnap bedőltek a német koalíciós tárgyalások. Angela Merkel kancellár jobbközép CDU/CSU-ja hiába nyert a szeptemberi választásokon, korábbi partnerük, a szociáldemokraták nem kértek tovább a nagykoalícióból. Kizárásos alapon az egyetlen lehetőség az maradt, hogy a zöldekkel és a liberális FDP-vel fogjon össze.

A két lehetséges koalíciós partner több kérdésben homlokegyenest mást vallott. Az FDP a szabadelvű gazdaságpolitikát euroszkeptikus vonásokkal és az addigi német migrációs politika ellenzésével ötvözve jutott vissza egy ciklusnyi kihagyás után a Bundestagba. Velük szemben a zöldek több pénzt akarnak pumpálni a megújuló energiába és a környezetvédelembe, miközben az övék talán a leginkább EU-barát és a legnyitottabb párt a migrációra.

Csak a bizonytalanság biztos

Nehéz megmondani, mi lesz ezután Németországban. A legvalószínűbbnek most az tűnik, hogy új választás jön. A zöldek már az időpontját is megtippelték: húsvétra számítanak. Addig maradna a mostani kormány, de Angela Merkel aligha vállalna be ilyen helyzetben komoly uniós átalakításokat. A másik lehetséges forgatókönyv, hogy a CDU/CSU a két tárgyalópartneréből az egyikkel kisebbségi kormányzásba kezd, de nagyon lefoglalná a kormányt és behatárolná a mozgásterét, ha külön-külön kéne minden törvény mögé többséget összekaparni.

A francia elnök nem örül

A bizonytalanság viszont önmagában is kellemetlen az EU-nak. Egy új kormány felállásáig viszont a németeknek „nagyon nehéz lesz, hogy valamilyen álláspontot képviseljenek” – figyelmeztetett Halbe Zijlstra holland külügyminiszter.

„Nagyon rossz hír Európának, hogy Németországban a kormányalakítás kicsit tovább fog tartani.”

Különösen a francia elnök bosszankodhat: Emmanuel Macron már hónapok óta toporogva várja, hogy Merkelék végre túlessenek a kormányalakításon és elkezdhessenek közösen dolgozni. „Beszéltem a kancellárral tegnap késő este” - nyilatkozta az MTI szerint. „Nem áll Franciaország érdekében, hogy a dolgok feszültté váljanak” – húzta a száját a politikus, aki nagyívű uniós reformokkal szeretné felrázni az EU-t és a saját, kissé megkopott népszerűségét is javítani.

„Azt szeretnénk Németországnak és Európának is, ha a legfőbb partnerünk szilárd és erős maradna ahhoz, hogy együtt haladjunk előre" – közölte a francia elnöki hivatal. „Ez a helyzet Franciaországnak még inkább megerősítette annak szükségességét, hogy javaslatokkal kell szolgálni, és kezdeményezéseket kell tenni, dolgozni egy olyan ambiciózus európai projekten, amelyet német partnerünkkel fogunk megvalósítani” – tették hozzá az elnökségi stábból. Az Élysée-palota jelezte, hogy „egyelőre folytatják az együttműködést a német hatóságokkal, miután a kormány a helyén van”.

Nemrég az uniós kvázi-kormány, az Európai Bizottság elnöke is bejelentett terveket, de a testület szóvivője tagadta, hogy a német tárgyalások miatt csúszás lenne. Tiszteletben tartják a német alkotmányt, főleg a stabilitásról és folyamatosságról szóló részét, ami eddig a német politika védjegye volt. „Reméljük, ezúttal sem lesz másként” – utalt rá Margaritisz Szkinasz szóvivő, hogy örülnének a bizonytalanság végének, de nem akart találgatni a lehetséges következményekről.

A német EU-ellenesek boldogok

Nehéz is lenne megtippelni, hogy most mi lesz, de a mostani helyzetnek a német pártok közül a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért örül a legjobban. „Egy jó nap Németországnak!” – üdvözölte a fejleményeket Leif-Erik Holm frakcióvezető-helyettes. Abban valószínűleg hiába reménykedik, hogy „talán most akár nyugdíjba küldhetjük Merkelt”, de egy megismételt választás után se biztos, hogy többségi koalíciót tudna a háta mögé állítani – főleg, ha az új voksolásra még jobban megerősödne az AfD.

Angela Merkel sorsát az pecsételheti meg, ha a megismételt választásból kijön egy baloldali (mondjuk szociáldemokrata-zöld-szélsőbaloldali) többség, de ennek egyelőre semmi esélye. A másik lehetőség, ha a bebukott tárgyalások után a megismételt választáson nagyot erősödne az AfD a CDU/CSU pártszövetség kárára, amely belülről elmozdítaná. Már az első eredmény után volt némi morgolódás, főleg a katolikus Bajorországban működő, a CDU-nál konzervatívabb CSU-ban.

Ha Angela Merkel marad, akkor valószínűleg beindulhatnak a reformok, de a koalíciós partner(ek)től függhet, milyen irányba és arányokkal. Ha a szociáldemokraták meggondolnák magukat és folytatnák az eddigi nagykoalíciót, tompíthatják az euróövezet reformjánál a pénzügyi szigor erősítését. A liberálisok épp ellenkező irányba húznák Merkeléket, és menekültügyben is keményebbek lennének, nem úgy, mint a zöldek.

A magyar jogállamisági vitát is befolyásolhatja

Addig, amíg nincs új koalíció, marad az ideiglenes kormány, de valószínűleg kisebb lesz az alkuereje. Már hétfőn indul a harc a britektől elköltöző uniós ügynökségekért, januárban pedig a németeknek nagyon fontos pozíciócsere jön, az euróövezeti pénzügyminisztereknek kell majd új elnököt választani. A Politico arra figyelmeztet, hogy közben

a számos uniós kihívás között a jogállamiság lengyel és magyar helyzete is ott van,

és ilyen időszakban más se hiányzik, mint bizonytalanság az EU legnagyobb tagállamának élén, amely így nehezebben tud stratégiai döntéseket hozni.

(Borítókép: Angela Merkel kancellár a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke (k) távozik a berlini államfõi rezidenciáról 2017. november 20-án miután tájékoztatta Frank-Walter Steinmeier elnököt a kormánykoalíciós tárgyalások kudarcáról. - fotó: MTI /AP / Markus Schreiber)