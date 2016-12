Eldőlhet végre a Zsivány egyes legnagyobb rejtélye

A stúdió mindig is azt állította, alig pár jelenetet kellett újraforgatni a filmhez, és csak apróságról van szó. Az egyik színész szerint viszont ez nem teljesen igaz.

A Star Wars-saga legújabb, nyolcadik leforgatott epizódjának készítése közben jó ideje ment a találgatás arról, vajon a végeredmény mennyiben egyezik majd meg azzal, amit az alkotók – és nem a producerek – eredetileg kitaláltak, mivel hamar elterjedt a híre, hogy a Disney újraforgatásokat rendelt el. De azt persze senki nem tudta, mennyire volt komoly a baj a gyártó szerint; az biztos, hogy viccesebb filmet akartak, és olyat, ami jobban megszólít minden közönségréteget.

Aztán kiderült, hogy az újraforgatásokon ott volt a kaszkadőrszakértő és second unit rendező, aki a tömegjelenetekért és az akciók koreográfiájáért felel, ráadásul az újraforgatás öt hétig tartott, így gyanús volt, hogy a stúdió tényleg komolyan bele akart nyúlni a filmbe. Persze a Disney igyekezett bagatellizálni az ügyet, mondván, nincs itt semmi látnivaló, újraforgatások minden filmben vannak. Ezt nyilatkozta az egyik szereplő, Mads Mikkelsen is.

Most viszont a Krennicet játszó Ben Mendelsohn is megszólalt az ügyben, és ő már egész mást mond. A Collider magazin interjújában a riporter arról érdeklődik, igaz-e, hogy létezik egy gyakorlatilag egészen másmilyen Zsivány Egyes is.

Mendelsohn azt feleli: a forgatás során egy csomó jelenetet többféleképpen is felvettek, hogy a vágószobában aztán majd lehessen válogatni a más és másmilyen verziók közül.„És mivel én láttam néhány verziót a legfontosabb jelenetek közül is, tudom, hogy léteznek döntően eltérő változatok közöttük.” Majd úgy folytatja, a felvett anyag és a végső verzió között

Óriási nagy különbségek vannak legalább húsz vagy harminc jelenetben. Hihetetlenül más lett volna úgy.”

Ezt támasztja alá a Joblo.com is: a portálnál belenéztek az eredeti látványtervekbe, amelyből úgy tűnik, eredetileg nem is egy, hanem két női főszereplő lett volna, és komoly szerepet kapott volna egy űrlény is.

Az eredeti látványterv

Bár már az előzetest és a filmet összehasonlítva is feltűnő néhány komolyabb különbség, főleg a film vége felé; a végső verzióból hiányzik a csata több olyan része, ami az előzetesben még szerepelt (például az a jelenet, ami a nyitóképen szerepel), és Saw Gerrera is többet szerepelt volna a trailerből ítélve. Erről egyébként részletesen a Zsivány Egyesről szóló podcastünkben beszélgettünk.