Dizájneren: moziba kerül az indexes drogosfilm

„Utálom ezt a szart! Utálom!” – mondja Geri a szerről, amivel évek óta lövi magát. Aztán kiül a parkba, vizet kunyerál valami arra járótól, megkeresi a vénáját és belövi magát. Azzal a szarral, amiről igazából nem tudja, micsoda, valami növényvédő szer, ami belülről égeti szét a rovarokat, és sokszor tényleg olyan érzés, mint belülről égni. De a dizájnerdrogok, a Kati, az MDPV, a Zsuzsi meg a többi akkor is sokkal olcsóbbak, mint a heroin, és sokkal kisebb adagból el lehet lenni akár napokig is. Erről szól az Index videósa, Horváth Balázs Dizájneren című filmje.

A filmet eddig csak a Verzió emberi jogi dokumentumfilm-fesztiválon lehetett megnézni, aztán egy héten keresztül vetítette a Cirko-Gejzír mozi, és úgy volt, hogy ezzel le is kerül a műsorról a film. De ez mégsem lesz így: a Dizájneren-t január 26-tól műsorára tűzi a Cirko, a Művész és a Toldi mozi.

"A Cirkónak nagyon fontos célja a társadalmi érzékenyítés, valamint a társadalom peremére szorult sorsok bemutatása, szociálisan releváns témákkal foglalkozó filmek terjesztése. A Dizajneren empátiával mutatja be a drogfüggők sorsát, ezért tartottuk fontosnak a szélesebb körben való forgalmazását" - mondta az Indexnek Deák Zsuzsanna, a Cirko Film sajtósa.

Korábban azt írtuk a filmről, képes bemutatni azt is, miért imádják annyira a dizájnerdrogokat a használói, és azt is, miért teszi tönkre mégis az életüket. "Horváth Balázs mind a két részt pont ugyanúgy, amennyire lehet, manipuláció nélkül próbálja bemutatni. Az élvezettől porcelán csészealátétté változó szemet is, meg azt is, ahogy egy beszélő ember mögött valaki mellesleg percek óta próbálja megszúrni a vénáját, de hiába véres már az egész karja, sehogy se sikerül."