Tom Hanks befűzi Emma Watsont

Itt a Kör első szinkronos előzetese, ami azért is nagy reményekkel várt film, mert egyrészt egy sikerkönyvből készül, másrészt együtt szerepel benne Emma Watson és Tom Hanks. A történet szerint Mae (Emma Watson), akinek élete teljesen megváltozik, amikor a Szilícium-völgy egyik legnagyobb tech-óriáscégénél kapja meg álmai állását. A lány villámgyorsan lépdel fel a ranglétrán, élvezi új munkáját, ahogy mindannyian körülötte. Aztán a cég látnoki vezetője, Eamon Bailey (Tom Hanks) megkeresi azzal az ötlettel, hogy a cég SeeChange nevű kameráját használva élje életét a nyilvánosság előtt. A Kör nagyjából a privát szféra és az egyéni szabadságjogok témáját boncolgatja izgalmasnak tűnő thriller formájában.

A történet Dave Eggers azonos című regénye alapján készül és James Ponsoldt (Az élet habzsolva jó, A turné vége) rendezi. A cégvezetőt játszó Hanks és az ifjú titánt alakító Watson melett felbukkan még John Boyega a Star Warsból, Patton Oswalt és Bill Paxton is. A Kört áprilisban mutatják be, úgyhogy már teljesült is az első kívánságunk erről a listáról.