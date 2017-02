A cuki kutyusok csodát tettek

Hiába cikkezett a magyar sajtó is arról, hogy állatkínzás történhetett az Egy kutya négy élete című film forgatásán, a magyarok akkor sem akarnak mást nézni a moziban, csak cuki kutyákat. De talán az is számíthatott, hogy a videóról kiderült, nagyrészt manipulációról lehetett szó, és egyáltalán nem volt olyan súlyos a helyzet, mint amilyennek a trükkösen összevágott videó alapján tűnt. Akárhogy is, a film két hete, a bemutatókor még csak a második legnézettebb film volt, de meglepő módon a második hétre még egy egész kicsivel többen nézték meg, mint az első napokban, így mostanra már a kutyák vezetik a toplistát. Minket egyébként nem nyűgözött le a giccses film.

Fotó: Joe Lederer

Azért M. Night Shyamalan megosztott személyiséges pszichothrillerének, a Széttörvének sem megy rosszul: bár már csak a második listán, mostanra már majdnem 121 ezer magyar látogatója volt, és begyűjtött 167 millió forintot.

Meglepő, mennyire nem érdekelték a magyar nézőket a friss bemutatók: a toplistát az ötödik helyig csak 2-3-4 hete bemutatott filmek töltik meg, a legnézettebb premierre, a Körök című horrorra csak 10 és félezren ültek be. Hatalmasat bukott viszont a McDonald’s létrehozásáról szóló Az alapító című film, ami az Index kritikus szerint "tisztességes, de helyenként sablonos életrajzi film": a tízes listára se fért fel a maga 6507 nézőjével. A harmadik heti premier, a Marina Abramovic brazil utazásairól szóló A távolság összeköt című dokumentumfilm is nagyon rosszul szerepelt, de azért egy kortárs művészetről szóló doksi esetében ez nem olyan meglepő, bár a forgalmazó azért talán többet várt ennél a 297 nézőnél. A világ ma élő egyik leghíresebb képzőművészével egyébként a múlt héten hosszú interjút közöltünk, bár a végén mi is azt írtuk, nehéz mit kezdeni ezzel a filmmel.

A két hete bemutatott, egy menekült sorsáról szóló magyar film, Az állampolgár továbbra is elég rosszul teljesít; kis öröm az ürömben, hogy ha nem is nőtt, legalább nem csökkent a nézettsége az előző héthez képest – de ez is csak újabb kétezer néző, így az előbemutatókkal együtt is csak 5423 nézőnél tart a film, hiába szerette alapvetően a kritika, ahogy mi is.

Szintén múlt héten mutatták be a Vakfolt című, teljesen amatőr alkotók által, szinte csak lelkesedésből készített akciófilmet is, aminek Osvárt Andrea volt a producere, és amit még mindig 12 moziteremben vetítettek, ahogy a múlt héten is, mégis hihetetlen mértében, 79 százalékkal csökkent a nézettsége, és összesen csak 1503 nézőnél tart: ezen a számon nem látszik az a 118 jegyvásárló, aki ezen a hétvégén ült be rá.

Amerikában már sokkal inkább a papírforma szerint alakult a nézettség, egyetlen kivétellel: Robert DeNiro The Comedian című új filmjében hiába játszottak olyan sztárok, mint Danny DeVito, Harvey Keitel vagy Leslie Mann, a film óriásit bukott, bemutatásának hétvégéjén csak a huszadik legnézettebb film volt alig több, mint egymillió dolláros bevétellel.

A tengerentúlon már jobban érdekelte a nézőket a Körök, mint nálunk, azonnal vissza is hozta készítési költségeinek több mint felét, 13 millió dollárt – de ez sem volt elég ahhoz, hogy megállítsa a Széttörve menetelését, ami harmadik hete vezeti az amerikai toplistát, és már tízszer annyit hozott, mint amennyibe került.

Amerikában vagy nagyobb hatása volt a kutyasanyargató videónak, vagy egyszerűen csak megunták a nézők az Egy kutya négy életét, mindenesetre ezen a héten már csak alig több mint feleannyian nézték meg a filmet, mint a premierhéten, hiába játszották valamivel több moziban, így ez lett a harmadik legnézettebb film.

Most kapcsolt igazán sebességbe az Oroszlán című, néhány Oscarra is esélyesnek tartott, indiai témájú dráma is (mostantól dupla annyi moziban játsszák, mint eddig), bár azért hatalmas sikertörténetről nincs szó, a nyolcadik helyre volt elég ennyi néző, de itt még nincs vége, pont most írtuk meg mi is, hogy a film két fontos díjat is megkapott Amerikában, ami nem rossz jel az Oscar-tippversenyben.