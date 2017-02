Enyedi Ildikó filmje nyerte a Berlini Filmfesztivál fődíját

Az idei Berlini Filmfesztivál egyetlen versenyben lévő magyar játékfilmje, a Testről és lélekről nyerte a Berlinale fődíját, az Arany Medvét. Ilyen legutóbb 1975-ban volt, akkor Mészáros Márta Örökbefogadás című filmje nyert.

Enyedi elmondta, hogy kemény munka volt ez a filmet elkészíteni, de a legnehezebb az volt, hogy el kellett rejteni a film témáját. "Csak egy pohár vizet akartunk bemutatni" - mondta a rendező, aki hozzátette, hogy bíztak a közönségben, hogy a nyitott szívek rá fognak találni. Mécs Mónika producer megköszönte Enyedinek a filmjét, a Berlinalénak, a Magyar Nemzeti Filmalapnak, és az egész stábnak. Mécsen kívül a film producerei Muhi András és Mesterházy Ernő voltak.

A film egy vágóhíd igazgatója, és az ugyanott dolgozó minőségellenőr kapcsolatát mutatja be, miután elkezdenek egymásról álmodni, szarvasként. A két főszerepet Borbély Alexandra és Morcsányi Géza játsszák, feltűnik a filmben még Tenki Réka, Nagy Ervin, és Mácsai Pál is. A filmről írt kritikánkat itt lehet elolvasni, a premier után készült videónkat pedig itt lehet megnézni.

A Testről és lélekről már a Berlinale díjátadó gálája előtt kapott díjakat, az ökumenikus zsűri, és a nemzetközi filmkritikusok szövetségének, a FIPRESCI-nek a díját. A film március 2-án kerül a magyar mozikba.

A Berlinale 2017 díjazottjai

Arany Medve: Testről és lélekről

Ezüst Medve (a zsűri különdíja): Félicité (rendezte Alain Gomis)

Ezüst Medve-díj egy új perspektívákat nyitó filmnek: Pokot (rendezte Agnieszka Holland)

Legjobb rendező: Aki Kaurismäki (The Other Side Of Hope)

Legjobb színész: Georg Friedrich (Helle Nächte)

Legjobb színésznő: Kim Min-hee (On The Beach At Night Alone)

Legjobb forgatókönyv: Una mujer fantastica (Sebastián Lelio, Gonzalo Maza)

A legjobb művészeti teljesítmény: Ana, mon amour (Dana Bunescu, vágó)

Legjobb dokumentumfilm: Ghosthunting (rendezte: Raed Andoni, Palesztina, Svájc, Franciaország)

Legjobb rövidfilm: Cidade Pequena (rendezte: Diego Coasta Amarante, Portugália)

Legjobb elsőfilm: Summer 1993 (rendezte: Carly Simon, Spanyolország)

Dieter Kosslick, a Berlinale igazgatója elmondta, hogy remek volt az idei fesztivál, mindenki boldog volt, minden csendes volt. Kosslick gratulált az összes filmrendezőnek, akinek volt a fesztiválon filmje, és amiért meg akarták mutatni azt, hogy milyen is a világ manapság. Aztán boldog 85. születésnapot kívánt Milos Formannak.

A következő Berlinalét 2018. február 15. és 25. között fogják megrendezni.

Nézze meg a Testről és lélekről premierje után készült videónkat:

Címlap és borítókép: John Macdougall / AFP