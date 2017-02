Egy csapat turista is betévedt az Oscarra

Hétfő hajnalban óriási lendülettel indult a 89. Oscar-díjátadó gála. Justin Timberlake a bejáraton keresztül érkezett, miközben jelölt dalát, a Can't Stop This Feelinget adta elő. A közönség is imádta, mindenki önfeledten táncolt az első sorokban. Ekkor még úgy tűnt, hogy talán idénre sikerült kitalálni valamit a producereknek az ellen, hogy egy kicsit oldottabb legyen a hangulat a Dolby Színházban. Ez azonban viszonylag hamar elpárolgott és egy kifejezetten unalmas estén vagyunk túl. Az elő közvetítésünket itt lehet visszanézni, összefoglaló posztunkat pedig itt találja. Cikkünkben GIF-ek segítségével mutatjuk be a legemlékezetesebb pillanatokat. Vigye a kurzort a képek felé, hogy mozgásba lendüljenek.

Timberlake már azelőtt remek hangulatban volt, hogy elkezdődött volna a díjátadó. A vörös szőnyegen kisebb ámokfutásba kezdett és igyekezett több photobombot is összehozni. Beugrott például az éppen interjút adó Emma Stone mellé és a feleségét, Jessica Bielt is megviccelte.

Magyar szempontból persze semmi sem ér a nyomába annak a pillanatnak, amikor kihirdették, hogy a legjobb rövidfilmek versenyét Deák Kristóf Mindenki című filmje nyerte. Kristóf egyáltalán nem tűnt megilletődöttnek a köszönőbeszéd közben és minimális magyar akcentussal mondta el rövid, de hatásos beszédét. Itt lehet megnézi a beszédet teljes egészében. Itt pedig az látható, hogy a gyerekszereplők hogyan örültek a bejelentésnek.

Mindenképpen a meglepetések közé tartozik, hogy a Suicide Squadnak sikerült egy díjat nyernie az este. A legjobb smink díjával távozhattak a filmen dolgozó szakemberek, név szerint Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, és Christopher Nelson.

Bertolazzi beszédében nem hagyta figyelmen kívül az aktuális eseményeket és elmondta, hogy ő egy igazi bevándorló, aki Olaszországból származik és ennek örömére az összes bevándorlónak ajánlotta a díját, ami az este egyik hangosabb politikai üzenete volt.

Azt tudni lehetett, hogy Matt Damonon rengeteg poén fog csattani, úgyhogy igazán nem volt meglepő, hogy a rendezők többször is az egészen csalódott arcára, ami persze teljesen megjátszott volt. Kimmel még egy 3 perces videót is összerakott azért, hogy kedvenc ellenségét égethesse még egy kicsit. Ezt itt lehet megnézni.

Mel Gibson maga ugyan nem nyert díjat, viszont élvezhette a helyzetet, hogy visszafogadta Hollywood a korábbi botrányai ellenére. Ráadásul az is örömre adott okot, hogy filmje, A fegyvertelen katona két kategóriában is győzedelmeskedni tudott. Azon is csak nevetni tudott, mikor a házigazda Kimmel többször rajta poénkodott.

Denzel Washington filmje a Fences nem távozott üres kézzel a gáláról, Viola Davies megnyerte a legjobb női mellékszereplő kategóriát, viszont úgy tűnt, hogy maga a rendező-főszereplő is nagyon szeretett volna diadalmaskodni az este. A kamerák elég pontosan rögzítették azt a csalódottságot, ami kiült az arcára miután kiderült, hogy a legjobb férfi főszereplő díját Casey Afflecknek ítélték oda.

Nem egyszerű feladat levezényelni az Oscar-gálát, illetve vicces és újszerű programokat kitalálni két átadó körüli szünetbe. Kimmel mondjuk nem erőltette meg magát, simán újrahasznosította, Tina Fey és Amy Poelher poénját arról, hogy milyen kettős mérce van a férfi és a női színészekkel szemben, ami a testsúlyt illeti.

A gyenge verbális teljesítményen túllendülve az egyik látványos megoldása az volt, hogy repülve érkeztek az ajándékok a vendégeknek, akikből ezek után elő is bújt a gyerek és úgy kapdostak a milliomosok az ingyen cuccok után, mintha tényleg számítana nekik bármit is.

Igazán emlékezetes húzása valószínűleg az marad, mikor beengedett a puccos gálára egy pár, teljesen átlagos, melegítős turistát. Nyilvánvalóan ez az egész le volt egyeztetve az első sorban ehlyet foglaló sztárokkal, akik a lehető legnagyobb profizmussal viselkedtek a kínos szituációban. Különösen élen járt ebben Ryan Gosling és a friss Oscar-díjas Mahershala Ali. Ahogy látszik előbbi az egyik vendég fülébe súgott valami csábosat, utóbbi pedig nagyon készségesen állt le szelfizni. Az egészet videón is meg lehet nézni, ahol jobban átjön, hogy mennyire is kínos volt ez az egész.

Gosling sugdolózásából szempillantás alatt mém kerekedett, itt már össze is szedtek néhányat a képekből, amik azt találgatják, hogy mégis mit súghatott a színész, amivel ilyen erős reakciót tudott kiváltani.

De ez mind semmi ahhoz képest, ami a végén következett. A GIFek lehetőséget adnak arra, hogy többször, egymás után megnézzük a kulcspillanatokat. Ezek közül az első, amikor Warren Beatty kibontja a borítékot, amiben szerinte a legjobb filmet tartalmazó lap található. Valamilyen hibának köszönhetően azonban rossz boríték került a kezébe és látszik is az arcán, hogy észreveszi, hogy valami nem stimmel, mégsem kér segítséget. Helyette inkább a tudatlan kollégája Faye Dunaway olvassa fel azt, amit a borítékban talál, nem törődve azzal, hogy rossz a kategória.

Aztán a Kaliforniai álom alkotói boldogan rohantak fel a színpadra, a producerek el is kezdték a beszédüket, majd csak hosszú másodpercek után vették észre, hogy valami gond van és jöttek a koordinátorok a színpadra és nyomozták ki, hogy akkor mi is a helyzet a borítékokkal. Mint azt korábban már megírtuk, mindössze ketten tudnak arról, hogy kik is a nyertesek és ők vigyáznak a borítékokra is, ezért is fordulhat elő egy ilyen rövidebb kavarodás.

Végül előkerült a jó boríték és végül a Kaliforniai álom egyik producere jelentette be, hogy a Holdfény az igazi győztes. Senki sem akart addig hinni neki, míg fel nem mutatta a kamerába a boríték tartalmát. Ezt követően kitört a káosz, a Kaliforniai álom alkotóinak az arcára ráfagyott a mosoly, Berry Jenkis csapata pedig repesett az örömtől. A Holdfény győzelme többek között azért is történelmi, mert soha nem nyerte még meg az Oscaron a legjobb film díját egy olyan alkotás, amiben csak színesbőrű színészek szerepelnek.

Jimmy Kimmel nem igazán tudta kezelni a helyzetet, próbálta poénokkal elütni a helyzetet, illetve saját magát hibáztatta. Végül úgy vett búcsút a nézőktől, hogy valószínűleg utoljára vezette a gálát. Erre egyáltalán nem vennék mérget, sok múlik majd azon, hogy milyen lesz a reakció a teljesítményére, hogyan alakul a késő esti műsorának nézettsége. Meg persze azon is, hogy volt-e esetleg bármilyen köze ahhoz, ami a végén történt.