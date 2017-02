Kövesse velünk a 2017-es Oscar-gálát!

Ha valakinek most van sok ideje (és miért ne lenne, hiszen reggelig fog minket is olvasni), akkor érdemes nekifutni ennek a New Yorker-cikknek, ami arról szól, hogyan rázták gatyába az idők során többször is az Oscarokat osztó filmakadémiát. Plusz nagyon-nagyon sok dolgot meg lehet tudni a filmek jelölése és díjazása mögött munkálkodó sajtósokról/úthengerekről.