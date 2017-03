Wonder Woman sosem tudhatja meg, ki is ő valójában

Az első női szuperhősfilm új előzeteséből még több kiderül arról, honnan is érkezett a nő, aki kisegítette Batmant és Supermant.

2017. június elsején érkezik a Marvellel szemben a nézők és kritikusok előtt már sokszor leszerepelt DC következő szuperhősfilmje, a Wonder Woman, ami talán kihúzhatja a DC-t a Sötét Lovag-filmek után megnyílt gödörből, az Acélember, a Batman Superman ellen és az Öngyilkos osztag mélységeiből. A Wonder Woman annyiban is újat fog hozni, hogy nemcsak a főszereplője lesz nő - az izraeli Gal Gadot játssza -, de a rendezője is, A rémről ismert Patty Jenkins.

Az új előzetes leginkább Wonder Woman, azaz Diana Prince eredetéről szól: Diana szülőhelyén, a csak nők által lakott Themyscirán próbál jobb harcos lenni, és látjuk azt is, hogy valamit nagyon titkolnak előle a képességeivel kapcsolatban. Aztán a szigeten lezuhan repülőjével - mivel a cselekmény az első világháború idején játszódik - egy pilóta, Diana pedig elhagyja a helyet, hogy megpróbálja megállítani a háborút, és azzá váljon, akinek valójában született.

A filmben szerepel még Chris Pine (Star Trek) és Robin Wright (House of Cards), sőt a Trainspotting Spudja, Ewen Bremner és a Harry Potter-filmek Lupin professzora, David Thewlis is.