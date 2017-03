Önálló Batgirl-film jöhet a Bosszúállók rendezőjétől

Elkészülhet Batgirl, azaz Barbara Gordon saját szuperhősfilmje: az író, rendező és az egyik producer a Bosszúállók, a Boszúállók: Ultron kora vagy a Buffy, a vámpírok réme rendezője, Joss Whedon lesz. Aki elég nagyot fog váltani a két, örök konkurens képregényóriás, a Hulkért, Vasemberért, Pókemberért és az X-Menért felelős Marvel, meg Superman és Batman szülőanyja, a DC között.

A filmről egyelőre még csak ennyit tud a Variety, meg még annyit, hogy megjelenik majd benne Gotham City több más, a Batman-filmekből és képregényekből ismert alakja is.

Batgirl először 1967-ben bukkant fel a DC „Batgirl millió dolláros debütálása” című képregényében: Barbara Gordon Gotham City rendőrhadnagya, James Gordon lánya. Igaz, korábban más karaktert is neveztek Batgirlnek vagy Batwomannek: Betty Kane 1961-ben szerepelt először, de aztán 1964-ben kiírták a sorozatból. Aztán később még három karakter, Helena Bertinelli, Cassandra Cain és Charlotte Gage-Radcliffe is magára öltötte Batgirl identitását rövidebb időre.

A film bemutatójának sem ismert egyelőre a dátuma, még megközelítőleg sem. Nyilván az is befolyásolja majd, hogy hogyan teljesít az első női főszereplős szuperhősfilm, a június 2-án érkező Wonder Woman, és hogy Batgirl filmje előtt vagy után készül-e majd el az Öngyilkos Osztag egyetlen jól sikerült figurájára, Harley Quinnre felhúzott mozi. A DC-nek mindenesetre jól jönne végre valami nagyobb siker: az új Superman-filmek, köztük a Batman Superman ellen és az Öngyilkos Osztag kritikai bukása után még a következő Batman-mozival is gondok vannak: Ben Affleck nemrég jelentette be, hogy mégsem hajlandó megrendezni a The Batmant, amelynek főszereplője azért, úgy tűnik, ő marad.