Rontó Ralph legközelebb az internetet veri szét

Hamarosan érkezik 2012 legjobb animációs filmjének folytatása, és már a címe is megvan: Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2.

Fotó: outnow.ch

"A gyerekek nagy része ma már videojátékkal is szórakozik, és felnőtt egy generáció, ami nem a kutyaházperselyre, hanem a Commodore 64-re gondol, amikor nagyot sóhajtva azt mondja: Régen minden jobb volt. Persze egy ilyen ziccert a Disney nem hagy ki, még ha várni is kellett rá egy kicsit. Felkérték rendezőnek a Simpson család- és Futurama-részeken edzett, veterán rajzfilmes Rich Moore-t, beültették az egyik produceri székbe John Lassetert, a Toy Story 1-2 rendezőjét, és összehozták 2012 egyik legjobb animációs filmjét" - írtuk annak idején lelkes Rontó Ralph-kritikánkban. És a nézők is így gondolták: az első hétvégéjén az órmótlan, nyolcbites videojáték-szereplőről szóló film megdöntötte a Disney bevételi rekordját, amit korábban az Oroszlánkirály állított fel.

Ezek után igazából csak az a meglepő, hogy öt és fél évet kellett várni a folytatásra. 2018. március 9-én viszont érkezik a második rész, a Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2, ami a most bejelentett cím miatt nem túl meglepő módon arról fog szólni, hogy Ralph az árkádjátékok világa után most az internetre szabadul rá a maga melák módján.

Az egyik rendező marad az első részből Rich Moore, de most előlép társrendezővé a korábban csak íróként szereplő Phil Johnston is, aki egyébként azóta írt egy Oscar-díjas Disney-filmet is, a Zootropolist. Bár ez a magyar nézőknek valószínűleg mindegy, de az angol verzióban továbbra is szinkronszínész lesz John C. Reilly és Sarah Silverman is.

"Rengeteg lehetőséget adott nekünk, hogy ez a két szereplő, akiket imádunk, most beléphetett az internet világába" - mondta a Just Jared cikke szerint Rich Moore, aki szerint a film a mindenki által jól ismert netes világot is újszerűen és fantáziadúsan tudja majd megmutatni. Phil Jonhston elárulta: a visszatérő szereplőkön (Ralph, Vanellope von Schweetz, Fix-It Felix és Calhoun őrmester) új karakterek is lesznek a filmben, a sztori pedig azt fogja követni, hogyan válik igazán jó baráttá Ralph és Vanellope.

A Disney egyébként mindezt egy egész ötletes minivideóval hozta nyilvánosságra: