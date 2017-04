A Kincsem is elvágtat Cannes-ig, és közben megdönt pár rekordot

Miközben itthon átugratta a negyedmillió nézős határt, a Filmalap elviszi Cannes-ba is a filmet: az ottani filmvásáron vetítik le először a külföldi forgalmazóknak, de öt ország már enélkül is megvásárolta Herendi Gábor lovas-forradalmas kalandfilmjét.

Fotó: Szabó Adrienn

Hutlassa Tamás, a Kincsem egyik producere elmondta az Indexnek: a Filmalap értékesítési részlege a cannes-i filmvásáron bemutatja a forgalmazóknak Herendi Gábor filmjét. A külföldi forgalmazók Cannes-ban láthatják először a Kincsemet: két market vetítést szerveznek a filmből.

Hutlassa ugyanakkor azt is elmondta: Kínára, Dél-Koreára, Romániára, Csehországra és Szlovákiára már a market premier előtt született megállapodás helyi forgalmazókkal, így a Kincsem ezekben az országokban már biztosan látható lesz, és még további több mint 10 országból kérték be forgalmazók a filmet megtekintésre az előzetes alapján, köztük amerikai, angliai és németországi forgalmazók.

A forgalmazók érdeklődése érthető: a Kincsem alighanem a Vajna-korszak legnézettebb filmje lesz. Nemrég elhagyta a 250 000 nézőt, a rekorder pedig az Oscar-díjas Saul fia, 260 ezernél valamivel több nézővel. De a Kincsemet még most, négy hét után is majdnem 40 ezren nézték meg egy hét alatt a moziban, úgyhogy szinte biztos, hogy hamarosan átlépi ezt a számot.

Cannes-ban egyébként a hivatalos programban is lesz magyar film: versenyben lesz Mundruczó Kornél új bemutatója, a Jupiter holdja, az Un Certain Regard szekcióban vetítik Kristóf György Out című magyar–szlovák filmjét, Szentpéteri Áron Láthatatlanul című rövidfilmjét pedig a Cinéfondation szekcióban mutatják be.