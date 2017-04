Miley Cyrus is szerepel A galaxis őrzői 2-ben

James Gunn rendezőnek a The Voice amerikai kiadásának 11. évadában jött be nagyon az egykori gyereksztárból botrányhőssé lett énekesnő.

Eszméletlen jó tónusa van a hangjának, ő maga pedig szerethető és kedves

- nyilatkozta a Buzzfeednek Gunn.

A rendezőnek az is tetszett, ahogy Cyrus hozzáállt a versenyzőkhöz, ahogy segítette őket és láthatóan érdekelte a sorsuk. Felkérték, hogy egy karakter hangját adja a filmben, amire Círus igent mondott, bement a stúdióba és pikkpakk felrántották vele a tekercseket. A május 4-én érkező filmben csak nyúlfarknyi a szerepe, a felvétel egy órát sem vett igénybe, viszont így is olyan jól sikerült, hogy Gunn szerint a jövőben is simán viszontláthatjuk vagy inkább hallhatjuk Cyrust.

Gunn ezen a héten jelentette be, hogy lesz harmadik film is, amit dettó ő rendez, de azzal le is zárja a trilógiát. Cyrus karaktere ebben a filmben nagy eséllyel jelen lesz, ahogy további Marvel-filmekben is feltűnhet még. Cyrus a Mainframe nevű karakternek kölcsönözte a hangját.