David Fincher rendezheti a Z világháború 2-t

Úgy tűnik, hogy végre jobbra fordulhat a Z világháború folytatásának sorsa. A Variety értesülése szerint legalábbis közel a megegyezés Hollywood egyik legjobb rendezőjével, David Fincherrel. Ez az első jó hír lenne a produkcióval kapcsolatban, mert eddig úgy nézett ki, hogy az első részhez hasonlóan a folytatás is el van átkozva.

A Z világháború készítése ugyanis legendásan problémás volt, a filmből 45 percet kellett kivágni, éppen azokat a részeket, amiket Magyarországon forgattak. Aztán új befejezést forgattak nem sokkal a premier előtt. A bajokat tetézte, hogy az első rész rendezője Marc Forster és a film főszereplő/producere, Brad Pitt ki nem állhatták egymást. Ezek után kész csoda volt, hogy a végeredmény egészen nézhető, és anyagilag is sikeres film lett, 540 millió dollárt kerestek vele.

A folytatáshoz először J.A. Bayona rendezőt (A lehetetlen, Árvaház) szemelték ki, de ő végül kiszállt a filmből, hogy aztán elvállalja a Jurassic World folytatását. Ezután februárban a Paramount bejelentette, hogy idén biztosan nem jön már ki a Z világháború folytatása, amit eredetileg egyébként júniusra terveztek. Télen viszont már úgy gondolták, hogy csak a 2018-2019-es szezonra időzítik a Z világháború 2-t.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy Brad Pitt és David Fincher nagyon jóban vannak, két nagyszerű (Hetedik, Harcosok klubja) és egy gyengécske (Benjamin Button különös élete) filmet csináltak együtt. Pitt régóta győzködte Finchert, hogy vállalja el a folytatást, és ez most a Varitey szerint Jim Gianopulos, a Paramount új vezérének segítségével sikerült is. Bár a stúdió hivatalosan egyelőre nem erősítette meg, a hírek szerint 2018 elején kezdik a forgatást.