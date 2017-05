Az év legnagyobb filmes bukása az Arthur király

Guy Ritchie filmje katasztrofálisan rajtolt a mozikban, ahová még mindig A galaxis őrzői 2. viszi be főleg a nézőket.

Konszenzus volt az amerikai és a mozinézők között abban, hogy Peter Quill, Drax, Groot és a többiek a bemutatója után egy héttel is sokkal jobban érdekelte az embereket, mint az Arthur király: A kard legendája premierje.

A különbség annyi, hogy az amerikai nézők még Amy Schumer vígjátékát, az Ó, anyám!-at is szívesebben megnézték, mint a kelta monda sokadik felmelegítését, mely jó eséllyel nem fogja visszahozni azt a 175 millió dollárt, amit ráköltött a Warner.

A magyar mozikban a második A galaxis őrzői-filmet már jóval kevesebben nézték meg, mint az első hétvégén, így is csaknem kétszer annyian látták, mint az utána következő Arthur királyt, mely jó tízezer nézőt vert az Ó, anyám!-ra.

Ezeken kívül még két új film debütált a top 10-ben, méghozzá mindkettő gyerekfilm (Csápi, az óceán hőse ill. Ricsi, a gólya), miközben zavartalanul tartja a helyét az élmezőnyben a Kincsem (már 365 ezren látták összesen), míg a másik magyar sikerfilm, a Brazilok most pottyant ki a legnézettebb tíz film közül, de így is csaknem 70 ezren látták már.

Forrás: Filmforgalmazók Egyesülete

Amerikában a két nagy bemutatón kívül még a Lowriders került be új filmként a top 10-be, de jócskán lemaradva a dobogósoktól.

A sajtót egyébként is az Arthur király: A kard legendája bukásának lehetséges okai foglalkoztatják, de vajon mi egyéb kell még azon kívül, hogy tényleg nem túl jó a film? Ez utóbbiról kritikánk is elolvasható, de felmerül az okok között még az is, hogy a Warner fejesei nem tanultak abból, hogy már amikor legutóbb, 13 éve nyúltak ehhez a mondavilághoz, már az is bukás volt, illetve az sem lehet mellékes, hogy Charlie Hunnam nem az a főszereplő, aki el tud adni egy blockbustert (pedig korábban Colin Farrell is felmerült Arthurként).

Forrás: BoxOfficeMojo

De a főbűnös a bennfentesek szerint a stúdió, amiért nem érdekelte a sztorimesélés, hanem inkább telezsúfolta a filmet látványosnak szánt, de már százszor látott klisékkel, ráadásul többször is újravágták a filmet, ám ezzel a jelek szerint nem kisebbítették, hanem inkább csak növelték a károkat. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a film csak az első lett volna ebből a franchise-ból, és követi még öt másik. Legalábbis így tervezték.