Könnyen megtalálták a kislányt, aki kárt tett Hugh Jackmanben

A Logan az idei filmes felhozatal egyik kellemes meglepetése volt. Ahogy kritikánkban is írtuk, ez volt az első film, ami úgy ábrázolta az X-Men univerzum legkedveltebb figuráját, Rozsomákot, ahogyan őt eredetileg megteremtették: agresszívan, emberi végtagokat folyamatosan kaszabolva.

A 18 éven felülieknek szánt film történetében viszont kulcsszerep jutott egy 11 éves kislánynak. Erre megtalálni a megfelelő színészt nem volt egyszerű és az egész filmet elronthatta volna, ha rossz kezekbe kerül a karakter. A készítőknek viszont óriási szerencséjük volt Dafne Keennel, aki minden tekintetben tökéletes partnere tudott lenni Hugh Jackmannek.

Az Entertainment Weekly által nyilvánosságra hozott videóban betekintést nyerhetünk a próbafelvételekre, amiből kiderül, hogy a fiatal színésznő szinte kezdetektől tudta, hogy mit várnak el tőle. Elhangzik, hogy az egyik felvétel után megkérdezte, hogy változtathat-e a megadott szövegen és teljesen magától félig angolul, félig spanyolul mondta el a szövegét.

A részletből az is kiderül, hogy a fiatal színésznő egyáltalán nem retten meg attól, hogy egy szupersztár ül ott vele szemben és pontosan hozza azokat a vadóc viselkedést, amit Laura karaktere megkövetel. Jackman azt is megemlíti sok akción túl van már, de Dafne Keen volt az első, aki tényleg kárt tudott tenni benne és összekarmolva fejezte be a közös munkát.

A teljes felvétel a casting folyamatáról a Logan DVD és Blu-ray kiadásán lesz majd látható.