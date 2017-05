Emma Stone teniszütővel csap szét a pasik között

Emma Stone az Oscar-díja után sem pihen, és úgy tűnik, hogy továbbra is nagyon jól választ szerepeket. Új filmje, a Battle of the Sexes (vagyis a Nemek csatája) legalábbis elég klassznak tűnik az első, most kijött trailer alapján. A filmben Stone játssza Billie Jean Kinget, a hetvenes évek elejének legjobb női teniszezőjét. A partnere pedig Steven Carell, aki Bobby Riggs egykori teniszbajnokot alakítja. Ők ketten játszották le 1973-ban a Nemek csatáját, minden idők egyik legnézettebb teniszmeccsét.

A film forgatókönyvét a Gettómilliomos és a 127 óra írója, Simon Beaufoy írta, a rendezők pedig Jonathan Daytonés Valerie Faris. Nekik ez a harmadik közös filmjük, ők csinálták a fantasztikus A család kicsi kincsét (szintén Steven Carellel az egyik szerepben) és a Fejben járó bűnt is.

A Nemek csatája nemcsak egy teniszmeccs volt, hanem két értékrend, két világnézet összecsapása is. King a férfiak és nők egyenlőségének szószólója volt, míg Riggs előszeretettel hangoztatta, hogy szereti a nőket a hálószobában és a konyhában. Szívesen becsmérelte a női teniszezők játékát, azt állítva, hogy tudásuk nem ér a férfiak nyomába.

A Battle of the Sexest szeptember 22-én mutatják be Amerikában.