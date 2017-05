Szlovákiai magyar melósok jártak a vörös szőnyegen

A szlovák-magyar Kristóf György első rendezését Cannes-ban, az Un Certain Regard szekcióban mutatták be, az Out arról szól, hogy egy szlovák-magyar melós elveszti a munkáját, és a legjobb ajánlat, amit kap, Lettországból érkezik. Úgyhogy útra kel, hogy ott aztán egy csomó magányos félőrülttel hozza össze a sors. (És igen, ez volt az a film, aminek a premierbulija végén furcsamód börtönbe zárták a stáb több tagját is).

A vörös szőnyeges premieren forgattunk a filmről, ahol kiderült, hogy a főszereplőt, Terhes Sándort elküldték hetekre egyedül utazni, hogy átélje, milyen a totális magány: