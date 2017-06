Az autista Ben Affleck újra agyonver mindenkit

Hollywood sem kizárólag képregényfilmekhez készít folytatásokat: a stúdió megrendelte A könyvelő című, különös akciófilm második részét.

"A könyvelő az év egyik legjobb szuperhősfilmje" - írtuk 2016 októberében, elismerve, hogy "A film, amellett, hogy az Esőember után a második legtöbb kárt okozza az autistáknak, felfogható egy szuperhős-eredetfilmnek is, annak viszont esküszöm, az egyik legjobb, amit láttam." A filmben Ben Affleck ugyanis egy gyerekkorában mindenféle harci kiképzés elvégzésére kényszerített autistát játszik, akinek így nemcsak a számokhoz lesz szuperképesség-szerű érzéke, hanem a gyilkolászáshoz is remek készségeket fejleszt ki. Ez pedig remek kombináció ahhoz, hogy ő legyen a világ összes nagyobb stílű maffiafőnöke pénzét tisztára mosó könyvelő.

Ami első hallásra nem az a történet, amiből mostanában folytatásokat rendelnek Hollywoodban, de A könyvelő lesz a szabályt erősítő kivétel: a Deadline tudta meg, hogy a Warner Bros. már leokézta a második rész tervét.

Ráadásul egyelőre úgy tűnik, hogy visszatér a forgatókönyvíró is, Bill Dubuque, aki A könyvelőn és A bírón kívül még egy foglalkozásról, a fejvadászról is írt filmet (a The Headhunter's Calling című filmet Alison Brie-vel, Gerard Butlerrel és Willem Dafoe-val nyáron mutatják be Amerikában). És várhatón újra Gavin O’Connor (Warrior - A végső menet) lesz a rendező, és persze Ben Affleckre is számítanak - nélküle azért aligha érné meg leforgatni a filmet. Az egyelőre még ennyire sem biztos, vajon visszatér-e a Walking Dead első évadában Shane-ként megismert Jon Bernthal is, akinek az első részben a főszereplő testvéreként volt nagyon fontos szerepe.

De Affleck előbb még megmutatja Hollywood igazi arcát is, és a nagyjából hatszáztízezredik szuperhős/képregényfilmben, Az Igazság Ligájában tér vissza Batmanként idén év végén.