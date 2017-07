Tíz film, amit látni kell ezen a nyáron

A nyár eddigi legmenőbb filmje egyértelműen a Wonder Woman. A többi esélyes, az új Alien-előzményfilm, az Alien: Covenant, az új Guy Ritchie-film és A múmia is leszerepeltek. De még messze nincs vége nyárnak! Összeszedtük, hogy mi melyik tíz filmet várjuk őszig, köztük az új Pókembert, A majmok bolygójának befejezését, egy ütős kémfilmet Charlize Theronnal és Christopher Nolan háborús drámáját. De jön Luc Besson nagyszabású űreposza és Tom Cruise drogcsempészes akciója is. És Ön melyik filmet várja a legjobban? Szavazzon!

Pókember - Hazatérés (július 6.)

Igen, mi megint adtunk esélyt egy újabb Pókember-filmnek. Már csak azért is, mert a Hazatérésben játszik a Bosszúállók csapatának több tagja. És nem is csalódtunk, szuper film lett. Pókembert ezúttal a körülbelül 15 évesnek látszó Tom Holland alakítja, aki már láttuk az előző Bosszúállók-filmben pókemberkedni. Szóval ez a Pókember nagyon fiatal, nagyon naiv, és nagyon bántja, hogy olyan kérdéseket kap, miszerint ”Te is a Bosszúállók tagja vagy?”. Szeretne ő is a Vasember és a többiek teljes jogú társa lenni, de a nagyobb hőstettek még nem igazán mennek neki. Még szerencse, hogy jön Vasember, és eligazítja. A Hazatérésben nemcsak a főszereplő, hanem a rendező is újonc: Jon Wattsnak még csak egy filmjét, a Rendőrautót lehetett szélesebb körben látni. Sztárokban viszont nem lesz hiány: Robert Downey Jr.-on és Tom Hollandon kívül szerepel még Marisa Tomei, Logan Marshall-Green és Michael Keaton is a filmben. Utóbbi a főgonosz szerepében.

Én és a mostohám (július 13.)

Ez a francia film biztosan nem fog box office rekordokat dönteni, de olyan jó néha két nyári blockbuster között látni valami mást is. És Catherine Deneuve mégiscsak Catherine Deneuve, aki még hetvenen túl is el tud adni egy filmet. Itt éppen a bohém, megkomolyodni soha nem tudó nőt, Béatrice-t játssza, aki harminc év után bukkan fel újra a mostohalánya életében. Csakhogy ennek Claire (Catherine Frot) egyáltalán nem örül. Ő mindenben az ellentéte a mostohájának, szülésznőként dolgozik, komoly, megfontolt, felelősségteljes és nem túl vidám. Ráadásul elég idejébe telt, amíg feldolgozta mindazt, amit Béatrice tett vele és az édesapjával. Most mégis neki kell segítenie az idősödő nőnek.

A majmok bolygója - Háború (július 13.)

A majmok bolygója sorozat is elérkezett a befejezéshez, ami, ahogy sejteni lehetett, egy hatalmas háború lesz az emberek és a majmok között. A majmokat továbbra is Ceasar vezeti (őt pedig Andy Serkis játssza, vagyis megint ő lesz az, akinek a külsejét, mozgását számítógéppel átalakítják), az embereket pedig egy minden eddiginél kegyetlenebbnek tűnő katona, Colonel (azaz magyarul Ezredes, játssza Woody Harrelson). Bár Ceasar egyszer már megkegyelmezett az embereknek, Colonel szerint végre el kell dőlnie, hogy ki győz, ha a majmok, akkor a Föld végleg az ő bolygójuk lesz. Matt Reeves rendező eddig nagyszerűen vitte tovább a történetet, reméljük, hogy a harmadik részben is kitart a lendülete. Még akkor is, ha időközben megnyerte magának a következő Batman-fimet, ennek ugyanis a kiszálló Ben Affleck helyett ő lesz a rendezője.

Dunkirk (július 20.)

Christopher Nolan új filmje mindig esemény, pláne akkor, ha egy régóta dédelgetett tervét valósíthatta meg. A Dunkirk a második világháború egyik legnagyobb ütközetét, és annak folyományát, a Dinamó hadműveletet dolgozza fel. Ebben a szövetségesek által elvesztett dunkerque-i csata zárásaként 330 ezer szövetséges (belga, francia, brit és kanadai) katonát menekítettek át Franciaországból a La Manche csatorna túlpartjára az előrenyomuló német hadsereg elől. A mentésben nagy szerepe volt a civil hajósoknak, így nekik is köszönhető, hogy Anglia egyáltalán folytatni tudta a háborút. Az egyik ilyen hajó kapitányát az Oscar-díjas Mark Rylance alakítja, de játszik a filmben Kenneth Branagh, a One Direction tagja, Harry Styles, illetve a Nolannel korábban már együtt dolgozó Tom Hardy és Cillian Murphy. Aggodalomra egyedül a film alacsony korhatárbesorolása ad okot, de bízzunk benne, hogy Nolan leszakadó végtagok nélkül is tud megrázó lenni.

Valerian és az ezer bolygó városa (július 20.)

A Valeriennel Luc Besson rendező visszatér oda, ahol Az ötödik elemmel abbahagyta: a látványos, megalomán űreposzok világába. A történet egy kultikus francia képregénysorozaton alapul, melyben Valerian és Laureline feladata megvédeni a világegyetemet, ők az univerzum rendfenntartói, akiknek komoly feladataik mellett még flörtölni is marad energiájuk. Ezúttal a fantasztikus intergalaktikus város, Alpha többszáz éves jóléte és békéje került veszélybe, és hőseinknek csak tíz órája maradt arra, hogy megmentsék. A két főszereplő Dane DeHaan (Az erő krónikája, Öld meg kedveseid, A csodálatos Pókember 2.) és a modell Cara Delevingne, aki eddig főleg a szemöldökéről volt ismert. (Na jó, játszott már a Papírvárosokban és a Suicide Squadban is.) A parancsnokuk Clive Owen, de játszik a filmben Ethan Hawke, John Goodman, Herbie Hancock, Kris Wu és még Rihanna is.

Atomszőke (július 27.)

Az Atomszőkét a női John Wickként emlegetik, részben azért, mert David Leitch rendezte, aki a John Wicken is dolgozott. Emellett itt is egy magányos főhős aprítja az ellent, csak ezúttal egy nő, Charlize Theron. Ő Lorraine Broughton, a brit titkosszolgálat, az MI6 kéme, aki a nyolcvanas évek Berlinjében (Budapest alakításában) nyomoz egy kettős ügynökök neveit tartalmazó lista után. Ebben egy beépített ügynök, David Percival (James MacAvoy) segít neki, de ahogy az az előzetesekből kiderült, Charlize Theron egyedül is remekül elbánik akár egy csapat rátörő férfival is. Mindehhez pedig a nyolcvanas évek nagyjai, a Queen, a New Order, George Michael és a Depeche Mode szolgáltatják a háttérzenét. Az Atomszőke egy rendkívül erőszakos, de nagyon szórakoztató filmnek tűnik, amiben Árpa Attila és Szabó Simon is feltűnik majd.

A Setét Torony (augusztus 3.)

Nagyon sokat kellett várni erre a filmre, de ez érthető is: A Setét Torony Stephen King összesen nyolc kötetből álló, harminc év alatt megjelent fantasy-, sci-fi- és horrorelemeket keverő sorozatának megfilmesítése. El lehet képzelni, hogy ez mekkora a feladatot jelentett, nem véletlen, hogy a film mellett egy tévésorozat is tervben van, ami ezeken a regényeken alapul. Maga a film egyébként átveszi ugyan a könyvek rengeteg alapötletét, de inkább az azokban leírt cselekményt folytatja majd. Nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy egy Jake nevű fiú felkeresi A Setét Torony védelmezőjét (Idris Elba), aki egy másik világban azért küzd, hogy a Fekete Ruhás Ember (Matthew McConaughey) ne tudja elpusztítani a tornyot, ami minden ismert világ középpontja, mert különben az emberek világán is eljönne a pokol. A remek színészek mellett biztató jel, hogy a filmet az Egy veszedelmes viszony című nagyszerű Alicia Vikander–Mads Mikkelsen-film rendezője, Nikolaj Arcel rendezi.

Pappa pia (augusztus 17.)

“Andy Vajnáról sok mindent lehet mondani, de azt pont nem, hogy ne tudná, mi kell a népnek. Két évtizeddel a Csinibaba és szűk tíz évvel a Made in Hungária sikerei után egy újabb zenés film készül, amely a magyar pop-rock régmúltjának örökségére épül. Természetesen vannak különbségek az említett filmek között, a most forgó Pappa Piáról pedig még nem is tudni sokat, de a lényeg hasonló: régi magyar számok köré írni egy könnyed, szórakoztató sztorit, megspékelni egy adag Kádár-nosztalgiával, bedobni pár népszerű színészt, és innentől már el se lehet rontani” - írtuk a filmről, amikor a forgatáson jártunk. Kérdés, hogy a magyar viszonylatban nagyon sok pénzből, egymilliárd forintból készülő Pappa pia meg tudja-e közelíteni a Kincsem sikerét. Jól jel, hogy az egyik főszereplő Szabó Kimmel Tamás, kevésbé, hogy a másik Nagy Feró. Jó, hogy a rendező az Amerikában komoly rajzfilmes karriert befutó Csupó Gábor, az viszont magáért beszél, hogy Korda György és Balázs Klári mellett Vajna Tímea is kapott egy cameót.

Az ígéret (augusztus 17.)

Az ígéret végre egy olyan film, ami felnőtt témát és nem egy újabb képregényt dolgoz fel, nevezetesen az örmény népirtást. Hogy mennyire kényes a film tárgya, azt jól mutatja, hogy a népirtás tényét a mai napig tagadó Törökország komolyan kampányol Az ígéret ellen. (Többek között úgy, hogy bérszavazóik lepontozzák a filmet az IMDb-n.) A film egyébként egy szerelmi háromszögön keresztül mutatja be az örmények tragédiáját, ami egy örmény orvostanhallgató (Oscar Isaac az új Star Wars-filmekből), egy francia nő (Charlotte Le Bon) és egy amerikai újságíró (Christian Bale) között alakul ki. A rendező pedig az a Terry George, aki a 2004-es Hotel Ruandával, ami a ruandai genocídium történetét dolgozta fel, már bizonyította, hogy ért a kényes és tragikus történetek megfilmesítéséhez. Mondjuk “A birodalmak elbuknak, de a szerelem mindent túlél” szlogen erősen giccsgyanús tartalmat ígér.

Barry Seal: A beszállító (augusztus 31.)

Tom Cruise-ra ráfér egy jó film A múmia bukása után, és az előzeteseket elnézve a Barry Seal simán lehet az. A film megtörtént eseményeket dolgoz fel: Barry Seal a Trans World Airlines pilótája volt, amíg ki nem rúgták. De nem maradt munka nélkül: Pablo Escobar Medellín kartele beszervezte, hogy pilótaként csempésszen nekik drogot, egy-egy szállítmány kokaint félmillió dollárért. Végül az amerikai hírszerzés is felfigyelt rá: ők is beszervezték. A filmet Doug Liman rendezte, aki az utóbbi évek legjobb Tom Cruise-filmjét, A holnap határát is, de ő csinálta A Bourne rejtélyt és a Mr. és Mrs. Smith-t. Ami ennél is jobb hír, hogy ezúttal nem egy franchise egyik részéről, nem egy folytatásról van szó, hanem egy önálló történetről, ami visszatérést jelenthet Cruise-nak az olyan filmek világába, amilyeneket a karrierje első felében készített.