Shia LaBeouf sajnálja a rasszista dühöngést

Shia LaBeouf, a Transformers-filmek sztárja újra, ki tudja, hogy hányadszor kér bocsánatot a viselkedése miatt. Ezúttal arról a balhéról van szó, ami szombat hajnalban történt Savannah városában. A színészt nyilvános részegség miatt igazoltatták, ő meg elkezdett kötekedni a rendőrökkel. Először cigit kért tőlük, és amikor meglepő módon nem kapott, kiborult. Az őrjöngés miatt a rendőrök úgy döntöttek, hogy beviszik, de ez sem volt egyszerű, mert LaBeouf megszökött, beszaladt egy közeli szállodába, ahol végül sikerült elkapni. De a java csak ezután jött.

A rendőrörsön, ahol ujjlenyomatot vettek a sztártól, LaBeouf közölte, hogy mindkét vele szemben eljáró rendőr a pokolra fog jutni. Majd hozzátette, hogy különösen Devin. (Ő volt a fekete a két rendőr közül.) Amikor a rendőrök visszakérdeztek, hogy miért éppen Devin, a színész azt válaszolta, hogy mert ő a fekete. Aztán tovább sértegette a rendőröket, többek között azzal, hogy csak azért tartóztatták le őt, mert fehér a bőre. Az egész beszélgetést videóra vették, ami persze nyilvánosságra is került. Ahogy az a másik videó is, amiben LaBeouf a fehér rendőrnek szól be. Miközben két rendőr kíséri, azzal csesztet egy harmadikat, hogy a felesége otthon biztos pornófilmeket néz, amikben fekete pasik szerepelnek.

LeBeouf most mindenért bocsánatot kért a Twitterén, és ahogy lenni szokott, most is a függőségével magyarázza a viselkedését. Azt írja, hogy nagyon régóta küzd ezzel a nyilvánosság előtt, de reméli, hogy elérte a mélypontot, és lépéseket tesz a józanság megőrzése érdekében. Reméli, hogy megbocsátanak neki.

Legutóbb egyébként január végén tartóztatták le, akkor New Yorkban szervezett online tüntetést Donald Trump ellen, "Nem fog megosztani minket!" címmel, aminek a lényege az volt, hogy kirakott egy webkamerát egy nyilvános helyre, és arra kérte meg az embereket, hogy kiabálják bele a performansz címét. Voltak, akiknek nem tetszett a tüntetés, és hangot is adtak a véleményüknek. LaBeouf dulakodásba keveredett egyikükkel. Végül a rendőrök bilincsben vezették el a tüntetés helyszínéről.