A Baywatch kockahasai nyertek a magyar mozikban

Dwayne Johnson és Zac Efron legújabb filmjét, a Baywatch-ot nézték a legtöbben a magyar mozikban, ami azért is érdekes, mert jókora késéssel érkezett meg hozzánk. Világszerte a legtöbb országban májusban mutatták be a mozik a klasszikus tévésorozat filmes adaptációját, de az Egyesült Államokban például csúnyán megbukott. Itthon viszont 76 ezren ültek be rá az első hétvégén, ami kifejezetten szép teljesítmény. Maga a film elég fárasztó és rossz lett, kritikánk bővebben itt olvasható, meglátjuk, hogy mi lesz a közönség reakciója és milyen hírét viszik a Baywatchnak azok, akik látták.

A második helyen továbbra is a Gru harmadik része szerepel, a bemutató harmadik hetében is közel 60 ezer jegyet adtak el rá, mindössze 25 százalékkal csökkent a múlt héthez képest, vagyis továbbra is ez a magyarok egyik kedvenc animációs sorozata, ha így folytatja a menetelését, akkor rövid időn belül megelőzi az idei év legnézettebb filmjét, a Kincsemet, amit 416 ezren láttak. A Gru 3 jelenleg 377 851 nézőnél tart, de ilyen tempóban 50-60 ezer nézőt még biztosan szerez magának az elkövetkező hetekben.

Harmadik helyen mutatkozott be a Majmok bolygója: Háború, ami szerintünk az utóbbi évek egyik legemlékezetesebb blockbusterje, de a magyar nézők nem vonultak nagy tömegekben, hogy megnézzék Caesar utolsó kalandját. Persze ez így is több, mint amennyien a 2011-es Lázadást (18 502) vagy a 2014-es Forradalmat (20 006) megnézték, bár utóbbi beárnyékolta, hogy először nem tűzték műsorra a Cinema City mozik.

Első a Majmok bolygója, de nincs kitörő öröm

Az Egyesült Államokban a Majmok bolygója került a bevételi lista élére. A trilógia záró része 56.5 millió dollárt szedett össze, amivel elmaradt kicsit a várakozásoktól. Ez azt jelenti, hogy összesen úgy 150 milliós bevételre tehet szert, amivel épphogy a nullszaldó környékén lehet.

A második helyet Pókember szerezte meg, viszont itt némileg meglepő, hogy 60 százalékkal estek vissza a bevételek, annak ellenére, hogy a vélemények kifejezetten pozitívak a filmről.

A hét másik bemutatója egy kis költségvetésű horror volt, a Wish Upon, ami 5.6 millió dollárt szedett össze első hétvégéjén. A kritikák alapján a film gyengébb pillanataiban a Végső állomásra emlékeztet, de egyébként nem tartogat túl sok váratlan húzást a műfaj szerelmeseinek.