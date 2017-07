Ben Affleck megint kiszáll egy filmből

Lassan rovatot nyithatnánk Rossz hírek Ben Affleckről címmel. Mára az jutott, hogy a színész úgy döntött, kiszáll a Triple Frontier című Netflix thrillerből. Az indoklás szerint azért, hogy több időt szánhasson a saját magára és a családjára. A film viszont nélküle is elkészül, hamarosan bejelentik, hogy ki lesz az új főszereplő az Oscar-díjas Mahershala Ali mellett. A Triple Frontier most valószínűleg kicsit elkeseredett rendezője J.C. Chandor, aki korábban a Robert Redford főszereplésével készült különleges hajósfilmet, a Minden odavan-t rendezte.

Legutóbb Affleck a következő Batman-film rendezői székét hagyta ott. Így került a képbe Matt Reeves, aki az utolsó két A majmok bolygója-filmet rendezte, a Forradalmat és a mozikban most futó Háborút. Ő alig egy hete közölte, hogy kukázza Ben Affleck forgatókönyvét, mert teljesen új Batman sztorit szeretne. A Batman viszont Affleck marad, ebből a filmből azért nehéz lenne kiszállnia.

A nemsokára kezdődő Comic-Con fesztiválon egyébként ő is feltűnik majd San Diegóban, ahol Az Igazság Ligája sztárjaival együtt szerepel. Ebben a filmben is Batmant alakítja többek között Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman) és Henry Cavill (Superman) mellett. Az Igazság Ligája november 17-től látható a mozikban.