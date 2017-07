Fiatal színésznővel erősíti új filmjét Johnny Depp

A 23 éves Zoey Deutch karrierje elég jól halad Amerikában, főleg, miután főszerepet kapott a Before I Fall című filmben, amit nálunk a Netflixen mutattak be. Láthattuk viszont a Miért pont ő? című filmben, még ha nem is ez volt élete legmeggyőzőbb alakítása. A színésznő legközelebb Johnny Depp oldalán tűnik majd fel a Richard Says Goodbye című filmben, ez lesz egyébként az első olyan film, amit Depp az új, nemrég létrehozott produkciós cége keretében készít majd, a film rendezője és írója pedig Wayne Roberts lesz.

Fotó: Steve Granitz / Getty Images Hungary Zoey Deutch

A filmben Depp egy idősödő professzort alakít majd, akinél miután súlyos, halálos betegséget állapítanak meg, elhatározza, hogy sokkal szabadabban és vakmerőbben éli majd hátralévő életét. Zoey Deutch a filmben egyik tanítványát alakítja majd, a forgatás jövő hónapban már le is kezdődik. Deutch legközelebb a J. D. Salingerről, a Zabhegyező írójáról szóló Rebel in the Rye című filmben lesz majd látható, míg Depp az utóbbi időben kevésbé a filmszerepei révén került középpontba. Bár A Karib-tenger kalózai széria legújabb része, a Salazar bosszúja elég jól szerepelt a mozikban.