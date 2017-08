Óriási cicaharcot vív Stuart Mária és I. Erzsébet

Màiri Stiùbhart, Ban-rìgh Alba azaz Mary, Queen of Scots, nálunk I. Stuart Mária királyné nem panaszkodhatott arra, hogy unalmas volt az élete. 16 évesen a franciák királynéje lett, 18 évesen megözvegyült, majd visszament Skóciába, hogy felüljön az őt megillető trónra. Persze ez a 16. században nem ment olyan könnyen, I. Erzsébet például nem akarta adni a trónt, és ebből hiríg lett. A történelmi eseményeken alapuló Mary, Queen of Scots című film forgatása a napokban kezdődött el Angliában és Skóciában, és a szinopszis alapján az alkotók, akik között a Hosue of Cards alkotója, Beau Willimon is ott van, a filmet a két nő viszonyára, szerelmi rivalizálására és persze a hatalom utáni vágyukra építik fel.

Az alapja John Guy My Heart is My Own: The Life of Mary Queen of Scots című életrajzi regénye, azaz I. Erzsébet ábrázolásánál objektivitásra ne nagyon számítsunk, hiszen mindent a riválisa szemén keresztül látunk majd. A címszereplő Saorsie Ronan lesz, riválisának megformálását pedig Margot Robbie-ra bízták. További szereplők: Jack Lowden (Dunkirk), Joe Alwyn (Billy Lynn’s Long Halftime Walk), Martin Compston (Sweet Sixteen), Brendan Coyle (Downton Abbey), David Tennant (Broadchurch) és Guy Pearce (Memento). A film Josie Rourke első rendezése lesz. A bemutató időpontjáról egyelőre nem tudni semmit.