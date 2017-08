Mi van, ha nem akarsz se megcsalt, se megcsaló lenni?

Nagypál Orsi, aki olyan sorozatokon dolgozott az utóbbi időben, mint a Terápia, Csak Színház és más semmi vagy a Tóth János, júliusban kezdte el első filmjének forgatását, ami a Nyitva címet kapta. Erről korábban annyit lehetett tudni, hogy tabudöntögető vígjáték lesz, ami a monogámiával kapcsolatos kérdéseket fogja feszegetni. Az Index is ott járt a budapesti Füvészkertben a nyitójelenet forgatásán, úgyhogy már van elképzelésünk, hogy milyen film is lesz a Nyitva, ami a rendező céljai szerint életszagúbb lesz, mint az utóbbi évek hasonló műfajú filmjei.

Mikor a keletkezési körülményekről kérdezzük a rendezőt, akkor rögtön azzal kezdi, hogy a filmen akkor kezdett el dolgozni, mikor világossá vált, hogy egy másik projektje süllyedőben van.

Kellett egy másfajta filmterv, olyan ami jobb eséllyel megvalósítható. Ezért választottam olyat, ami itt és most játszódik, és nem amatőr gyerekek a főszereplői. És mivel nézőként is imádom a párkapcsolati témájú filmeket, bőven akadt mondanivalóm a témában, úgyhogy elkezdtem megírni a Nyitvát.

- mondta Nagypál.

Három éven keresztül dolgozott a filmterven és végül sikerült 317 milliós támogatást szereznie hozzá a Filmalapnál. A történet középpontjában egy pár, Fanni és Bálint áll, akik már 5 éve együtt vannak, viszont kapcsolatuk ennyi idő alatt ellaposodott. Továbbra is élvezik egymás társaságát, passzol a humoruk, minden stimmel, viszont az ágyban eltűnt a szenvedély, a film pedig arról szól, hogy

mit kezd magával és egymással a két főhős, ha felismerik ezt, viszont se megcsaltak, se megcsalók nem akarnak lenni

- magyarázta a rendező az Indexnek.

A történetet Fanni (Radnay Csilla) szemszögén keresztül nézzük. Nagypál Orsi elképesztő tehetségesnek tartja a 32 éves Radnayt, aki színházban egymás után kapja a főbb szerepeket, de filmekhez eddig kevesen találták meg, így nincs jelentős kameratapasztalata. A rendező viszont biztos volt benne, hogy ez nem lesz akadály.

A forgatás során viszont Radnay Csilla megérezte a rutin hiányát. Úgy fogalmazott, hogy át kell állítani az agyát a színházas megoldásokról filmesekre, de érzése szerint ez napról napra jobban megy és segít, hogy ilyen sokat, összesen 29 napot kell forgatnia. “Nem szabad úgy dolgozni, hogy az ember nyomasztja magát, még akkor sem ha egy hozzám hasonló lelkialkatnál ez alapbeállítás. Nem éri meg.” - mondta mikor arról kérdeztük, hogy érez-e esetleg nyomást a főszerep miatt.

A pár másik tagját Kovács Lehel alakítja, akinek szintén ez lesz az első komolyabb filmes főszerepe. Bálint egy orvos, de Kovács szerint nem lesz túlságosan fontos a szakmája, inkább csak ez is jelzi, hogy a filmben mindenféle testrészekkel is közelről fogunk foglalkozni. A hangsúly elsősorban a humoron és a hétköznapi, mindenki számára átélhető helyzeteken lesz, de egy ilyen műfajú filmből nem hiányozhat a szex sem. Kovács erről azt mondta, hogy számára ez a munka legnehezebb része, ilyenkor nem csak annyiról van szó, hogy egy szép nővel bújik ágyba az ember. A meztelenséggel egyébként nincsen gondja, tudja, hogy a teste bizonyos szempontból a munkaeszköze, így előfordulhat, hogy meg kell mutatnia. Radnay Csilla is nehéznek találta az ilyen jellegű feladatokat, de azt mondta, hogy ilyenkor általában vesz egy nagy levegőt, és megcsinálja.

A film jelentős része egyébként a pár lakásában játszódik, de ezenkívül számos helyszínen forgat még a stáb, ami néha nehézséget is jelent, ha csak egyetlen napra tudnak megszerezni egy fontosabb helyszínt. Ilyenkor előfordul, hogy "néha elmaradnak dolgok, amikért nekem szokott fájni a szívem, de próbálom úgy csinálni, olyan döntéseket hozni, hogy ebből a nézőknek ne tűnjön fel semmi.” - mondta a napok kihívásairól Nagypál Orsi.

Mi a kezdőjelenet forgatásánál voltunk ott, ami egy esküvő. Ilyenből összesen öt lesz a filmben, azért, mert Fanni a főszereplő foglalkozása anyakönyvvezető, és többször látjuk majd munka közben. A nyitójelenet fontosságáról Nagypál Orsi azt mondta el, hogy a film ott kezdődik majd, ahol általában a hasonló műfajúak véget érnek. “Van egy csodálatos esküvő és mindenki boldog és csillog-villog minden és kék az ég és süt a nap, és minden tökéletes”. Ezt a látottak meg is erősítik, a Füvészkertben tényleg sikerült olyan körülményeket varázsolniuk, mintha egy amerikai romkom forogna, csak éppen Szabó Erikával és Wunderlich Józseffel a főszerepben. A Nyitva viszont nem róluk szól, ők csak ennyit szerepelnek a filmben.

Ez az egyik célkitűzése is a rendezőnek, hogy annyi remek színészt pakoljon a filmjébe, amennyit csak tud, akár apró egymondatos szerepekre is, mint amilyen a kezdőjelenet ifjú párja. A lista hosszú és nem is mindig megy könnyen a szervezés, de a rendezőnek remek visszacsatolás, hogy sokan jönnek, ha megkéri őket. Az már biztos, hogy feltűnik még a filmben Pálos Hanna, Bartsch Kata, Mucsi Zoltán és Tenki Réka is.

Szabó Erikáék esküvője lesz az egyetlen igazán drága és amerikai filmekben látott esküvő a filmben, a többi sokkal közelebb lesz a hazai valósághoz, illetve a házasságkötő termek sokszor nyomasztó és kispolgári világához. Kutatást is végeztek a filmhez, beszéltek szervezőkkel, hogy megnézzék milyen is az esküvői helyzet Magyarországon.

Végignéztem az összes házasságkötő termet a városban és ezeknek egy része kimondottan nyomasztó hely. Nem is értem. És közben az egésznek van egy ilyen hangulata, hogy mindenkinek fontos esemény és romantikusnak kellene lennie és közben a helyszín maga az nyomasztó.

- mesélte Nagypál.

A Füvészkertben ennek nyoma sem volt, viszont lehetőségünk volt közelről megfigyelni azt a gyors tempót, amiről az interjúban beszélt a rendező. Az ELTE botanikus kertjét is csak egyetlen napra zárták le a film kedvéért, ennyi idő alatt kellett mindent felvenni. Sokat segít, hogy az előkészítés során Herbai Máté operatőrrel közösen minden egyes beállítást előre kitalálták és lerajzoltak. "Enélkül nem is lehetne tartani a tempót." Nagypál Orsi elmondása szerint az utóbbi évek tévés munkáiból szerzett rutin is sokat segít a gyors döntéshozásban.

Mikor arról kérdeztük, hogy milyen jellegű filmek inspirálták a Nyitva készítésekor, akkor rögtön azzal kezdte, hogy nem szívesen mond konkrét címeket, mert akkor mindenki ahhoz fogja majd hasonlítani a végeredményt. Aztán csak elmondta, hogy az olyan okos és életszagú filmek a kedvencei, mint a Harry és Sally vagy az Annie Hall, illetve kiemelte még a Diploma előttöt, ami után muszáj volt megjegyezni, hogy lehet valamilyen kattanás az alacsony férfi főszereplőkkel kapcsolatban, hiszen ezen filmek főszereplői mind 170 centinél alacsonyabbak. Kovács Lehel sem magasodik Radnay Csilla fölé a 167 centis magasságával, de a rendező szerint ez inkább véletlen, bár a forgatókönyvírás során már eszébe jutott, hogy Kovács Lehel jó lehet a főszerepre. A magassága helyett viszont azt tartotta fontosnak, hogy ő szerinte egy olyan színész, akinek nagyon jól állnak a poénok, de közben a drámai oldalt is kiválóan tudja megmutatni.

A Nyitva forgatása 30 napig tart, utána kezdődik az utómunka, a mozikban pedig jövőre fogják bemutatni.