Volt felesége lerántaná a leplet a feminista rendezőről

Hosszú blogbejegyzésben tálalt ki Joss Whedonról, exfelesége, Kai Cole, aki bemutatja, hogy a feministának tartott rendező hogyan ment szembe azokkal az elvekkel, amiket egyébként szívesen hangoztat.

A szexizmus Hollywoodban továbbra is állandó téma, a döntési pozíciók túlnyomó többségében heteroszexuális fehér férfiak dolgoznak, akiknek nagy hatalom összpontosul a kezükben. A rosszindulatú pletykák szerint többen vissza is élnek ezzel, és mindenféle szexuális gesztustól teszik függővé, hogy kinek adnak egy szerepet, vagy valamilyen egyéb munkát.

Joss Whedonról (A Bosszúállók-filmek rendezője, a Buffy, a vámpírok réme című sorozat alkotója) 2015-ben közöltünk portrét, miután Londonban interjúztunk vele. Nem véletlenül szerepelt ennek is a címében, hogy feminista nördisten, ezzel azonosította mindenki Whedont, aki fiúsnak számító fantasy és sci-fi sorozatokat írt, de az ő esetében állandó volt, hogy főszereplői is nők, ráadásul több és emlékezetesebb női figurát írt, mint az átlag.

Forgatókönyveivel, illetve nyilatkozataival hosszú évek alatt vívta ki magának ezt a státuszt, amit az egykori felesége elmondása alapján úgy tűnik nagyon is tudatosan épített. Tavaly ki is tüntették a HeForShe díjjal, ami olyan férfiaknak jár, akik sokat tettek a női egyenjogúságért. A köszönőbeszédét azzal zárta, hogy soha többé nem szeretne díjat kapni pusztán azért, mert ő egy rendes ember.

Exfelesége most a The Wrapen publikált esszében elmeséli, hogyan találkozott a férjével akkor, amikor Whedonnak még fogalma sem volt arról, hogy hogyan fog érvényesülni Hollywoodban. Négy évet éltek együtt mielőtt összeházasodtak. A házasság végül 15 évig tartott, de ezen idő alatt az író-rendezőnek szinte folyamatosan viszonyai voltak.

Kapcsolatunknak voltak olyan időszakai, amikor nagyon kellemetlenül éreztem magam attól, hogy Joss milyen sok figyelmet fordít más nőkre. Mindig sok női barátja volt, de azzal nyugtatott, hogy az édesanyja feministának nevelte, és egyszerűen csak jobban szereti a nők társaságát a férfiakénál. Azt mondta, hogy csodálja és tiszteli a nőket, de nem vágyakozik utánuk.

Hitt és bízott benne, azonban a Buffy forgatásán, ami igazi, még a tévés készítők világában is egyedinek számító sztárrá tette Whedont, belebonyolódott az első titkos kapcsolatába.

15 évvel később erről maga Whedon is vallott a feleségének, levelét pedig idézi is a blogbejegyzésében: "A Buffy forgatásán gyönyörű, szegény, agresszív fiatal nők vesznek körül, miközben úgy érzem magam, mintha valami görög mítoszba illő betegségem volna. Hirtelen egy befolyásos producer vagyok, a világ a lábaim előtt hever, mégsem érinthetem meg."

Cole szerint Whedon azzal hitegette magát, hogy a viszony majd kijózanítja és rájön, hogy nincs erre szüksége és a kapcsolatuk tovább működhet. Ez a viszony, viszont első volt a sok közül, amiket Whedon igyekezett titokban tartani.

Cole arról ír, hogy Whedon maga is bevallotta: több viszonya volt, színésznőkkel, munkatársakkal, rajongókkal és barátokkal, miközben végig házas maradt. Amikor kapcsolatuk elkezdett megromlani, akkor is szerelmi vallomással próbálta menteni a menthetőt, Cole szerint egy levélben azt írta, hogy soha nem szeretett senki mást, és semmilyen hosszú távú kapcsolatot nem akart soha senki mással.

Cole viszont úgy látja: Whedon a házasságot és a viszonyokat egyaránt akarta és elfogadta, hogy ez a kettősség része az életének.

A legnagyobb ellentmondás tehát ott van, hogy Whedon elfogadta, hogy két élete vagy személyisége van: az egyik a családos ember, aki úton, útfélen kiáll a nők jogaiért, szerepeket és egyéb feladatokat ad nekik a produkciókban, amire befolyásos producerként lehetősége van. Illetve egy másik, aki megcsalja a feleségét, színésznőkkel és kollégákkal szűri össze a levet és pont úgy viselkedik, amit a másik Whedon kritizálni szokott.

Egy korszak vége Az utóbbi időben már kevésbé volt jelentős, de Joss Whedon közvetlenségének egyik jelképe volt, hogy a tiszteletére létrehozott rajongói oldalon, a Whedonesque-n, ő maga is publikált. A lap alapítói a mai napon bejelentették, hogy az oldal hamarosan megszűnik, az archívum elérhető marad, de nem frissül tovább. Nem írták, hogy közvetlen összeföggések lennének az exfeleség bejegyzésével kapcsolatban, de az beszédes, hogy arra kérték az olvasókat, hogy akik szeretnék megköszönni a munkájukat, azok egy olyan szereveztnek ajánljanak fel pénzt, akik a poszttraumás stressz szindrómában szenvedőkön segítenek.

Cole azt írja, hogy 15 éven keresztül hitt benne, hogy csak az a Whedon az igazi, aki küzd a nők jogaiért, aki elkötelezett a házassága iránt és tisztelettel bánik a női kollégáival. Most viszont úgy látja, hogy a házasságot pajzsként használta, így senki sem kérdőjelezte meg a többi nővel fenntartott kapcsolatát és nem sodorhatja semmi veszélybe a szépen kialakított feminista képet.

Whedon volt felesége leírja, hogy miután kiderült az igazság, poszttraumás stressz szindrómát diagnosztizáltak nála. Nagyon nehezen sikerült kigyógyulnia ebből. Most pedig azért fordult a nyilvánossághoz, hogy szélesebb közönség is megismerje az ő narratíváját, hiszen a Whedont övező rajongás miatt mindenki csak feminista nördistenként gondol a férfire, neki viszont el kellett mondania a saját élményeit is.

Whedon nem kommentálta a cikket, megjelenés után mindössze annyival egészítették ki, hogy bár a cikk tartalmaz túlzásokat és pontatlanságokat, Joss ezeket nem kommentálja a családja, illetve az ex-felesége iránt érzett tisztelete jeléül.

Egyébként a válás óta öt év telt el, de úgy tűnik a rendezőnek sikerült teljesen profin alakítania a róla kialakult képet, ugyanis a levél előtt mindössze pár hónappal jelent meg az egyik legnagyobb amerikai bulvár lapban, a US Weekly-ben egy exkluzív hír, miszerint Joss Whedon a híres rendező 5 éve, csendben elvált a feleségétől. Ebben leírják, hogy annak idején Whedon felajánlotta, hogy tartásdíjat fizet, illetve kérvényezte, hogy rendszeresen találkozhasson a gyerekeivel. A válás azonban éveken keresztül húzódott és bíróság végül nem is mondott ki semmit, hanem a felek egy írásbeli megegyezésben hoztak döntést az anyagi javakról, illetve a tartásdíj mértékéről és a gyerekek megosztásáról.