Jay és Néma Bob újra visszavág

Hamarosan új filmben lesz látható a Kevin Smith-filmekből ismert két szmokis, azaz Jay és Néma Bob. Ezt maga a rendező jelentette be a Twitteren, és bár a bemutató dátuma még kérdéses, annyi már biztos, a forgatások még az ősszel el fognak kezdődni.

Az új film Jay and Silent Bob Reboot munkacímen fut, ám a filmes nem remake-nek szánja, hanem a 16 évvel ezelőtt mozikba került Jay és Néma Bob visszavág folytatásának. A két főszerepben ezúttal is a rendezőt és a vele jól összeszokott társát, Jason Mewest láthatjuk.

A történet szerint Jay és Néma Bob Hollywoodba megy, hogy megakadályozza a két róluk mintázott szuperhős, Bluntman és Chronic, filmjének rebootját, mert már az eredetit is rühellték. A Shop-Show, a Shop-stop és a Dogma rendezője már korábban is sok ismerős arcot és vicces celebcameókat ígért az új filmmel kapcsolatban.

Korábbi cikkünkben mi is megírtuk, hogy a Néma Bobot alakító Smith eredetileg a Shop-Stop harmadik részét akarta volna leforgatni, aztán a Shop-Show folytatását, de mivel mindkettő bedőlt, így elkezdte írni az új Jay és Néma Bob-film forgatókönyvét, ami most, úgy tűnik, hamarosan meg is valósul végre. (via NME)