Már keresik a következő Mindenkit

Jövő áprilisban is megrendezik a budapesti Toldi moziban a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivált. A szervezők 2016. január 1 után készült külföldi és magyar rövidfilmekből állítják majd össze a programot, a nevezés már elkezdődött. November 30-ig lehet jelentkezni, az Early bird időszak pedig szeptember 15-ig tart.

A Friss Hús fesztiválról az Index is beszámol évek óta és több ígéretes karrier is indult már itt. A legismertebb ezek közül Deák Kristóf, akinek Oscar-díjas filmje, a 2016-os Friss Húson különdíjban részesült. De az itt bemutatkozó filmek gyakran kerülnek egyéb nemzetközi fesztiválok versenyprogramjába is.

A fesztiválon az animációs és az élő szereplős filmek külön kategóriában versenyeznek. A magyar versenyben összesen hét díjat osztanak ki:

legjobb élő szereplős film

legjobb animáció

legjobb férfi színész

legjobb színésznő

legjobb 30 év alatti rendező díja

Daazo különdíj

A nemzetközi versenyben a legjobb film díját és a zsűri különdíját ítélik oda, illetve a közönség is szavazhat kedvenc külföldi filmjéről. A 2018-as fesztiválon késő esti vetítéseken találkozhatnak a nézők az utóbbi idők legjobb LMBT-témájú kisfilmjeivel, és horrorszekciónak is örülhetnek a műfaj rajongói, akik közönségdíjat is kiosztanak majd, olvasható a fesztivál közleményében.

Itt írtunk a tavalyi győztesekről, itt pedig található egy válogatás a 2015-ös felhozatalból. Olyan színészeket lehet látni a kisfilmekben, mint Kovács Patrícia, Anger Zsolt, Szandtner Anna és Fekete Ernő. Van közöttük álhíradó és thriller is. Remélhetőleg a jövő évi merítés is ilyen színes lesz.