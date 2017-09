Tom Cruise is felelős lehet két pilóta haláláért

Kiszivárogtak az iratok arról a perről, amit a Barry Seal: A beszállító című film forgatásán történt baleset miatt indítottak az áldozatok hozzátartozói. Eszerint a film készítői, többek között a rendező, Doug Liman és a producer-főszereplő, Tom Cruise is felelősek lehetnek a balesetért, amelyben két ember meghalt, egy pedig lebénult. 2015. szeptember 11-én egy Aerostar 600-as, kétmotoros kisrepülőgép szállt fel az egyik forgatási helyszínről Kolumbiában, és tíz perccel később le is zuhant. A gépen utazó amerikai Alan Purwin és a kolumbiai Carlos Berl meghaltak, a pilóta, Jimmy Lee Garland deréktól lefelé lebénult. (Az áldozatok is pilóták voltak, de akkor éppen Garland vezette a gépet.)

Az áldozatok családtagjai szerint a forgatáson nem tartották be a szükséges biztonsági előírásokat, Alan Purwin nem sokkal a baleset előtt egy emailben panaszkodott az egyik producernek arról, hogy ez a legveszélyesebb forgatás, amin valaha dolgozott. A szeptember 11-i repülés hirtelen döntés volt, nem volt megfelelően előkészítve, rossz volt az időjárás is, a pilótának pedig ismeretlen volt az útvonal. A hozzátartozók szerint a producerek pénzt és időt akartak spórolni, ezért sürgették a munkát a forgatáson, és ez vezetett a tragédiához. Az ügy érdekessége, hogy az áldozatok családtagjai egymást is perelik, pontosabban a túlélő pilótát, Jimmy Lee Garlandot perelte be Berl családja.



A Barry Sealt nemrég mutatták be a mozikban, és szinte minden kritika dicsérte a filmet. (Az Index is, itt lehet elolvasni a cikkünket.) A főszereplő, akit Cruise játszik, Barry Seal pilóta, a nyolcvanas években párhuzamosan dolgozott a CIA-nek és a Pablo Escobar-féle Medellín drogkartellnek. Csempészett mindent: információt, drogot, fegyvereket és embereket is. Cruise karrierjének nagyon kellett a Barry Seal sikere, előző filmje, A múmia ugyanis hatalmasat bukott.

A filmet gyártó cégek és Cruise sem kommentálta a híreket.