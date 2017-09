Natalie Portman olyat látott, amit még senki más

Alex Garland volt 2014 egyik legnagyobb felfedezése: Ex Machina című, androidos sci-fijéért Oscar-díjra is jelölték. Most pedig megjelent Expedíció (Annihilation) című új filmjének első előzetese egy halálosan megdöbbent Natalie Portmannel.

Az Expedíció egy sci-fi trilógia első része lesz, amely a Southern Reach című, nagy sikerű bestseller-trilógiából készül. A történetben négy erős női karakter a főszereplő, akik felfedezőútra indulnak a titokzatos X Térségbe, amelyet a hatóságok lezártak az ott zajló abnormális események miatt. Ez már a tizenkettedik küldetés, mert az előző csapatok öngyilkosok lettek, szitává lőtték őket vagy hirtelen meghaltak rákban.

Az expedíciót Natalie Portman karaktere vezeti, akinek - ahogy az az előzetesből kiderül - fogalma sincs, hogy mégis mit láthatott a fura burokkal körbevett, növény-állat hibridekkel teli zónában.

Ennyiből a film olyasminek tűnik, mintha A mélység titkát és az Érkezést mixelték volna az Avatar és a Solaris világával, és jó esetben pont ennyire különleges is lesz. A film további főszereplői Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Gina Rodriguez és Oscar Isaac, a legjobb hír pedig az, hogy a remek Ex Machinával ellentétben ezt a filmet bemutatják Magyarországon is: 2018. február 22-én.